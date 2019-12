Solberg odwiedził Subaru

Solberg wygrał Rajdowe Mistrzostwa Świata w 2003 roku za kierownicą Subaru. W miniony weekend odwiedził główną siedzibę Subaru Tecnica International. Miał m.in. okazję wsiąść do fabrycznej Imprezy WRC, którą startował w 2008 roku.

- Subaru było moją rodziną przez bardzo długi czas. Towarzyszyło mi wiele emocji, kiedy znów spotkałem przyjaciół - powiedział Petter Solberg. - W fabryce było około trzech tysięcy ludzi. Fajnie było zobaczyć wielu z nich.

- Te same odczucia podzielam jeśli chodzi o moich fanów i znajomych w Japonii. To wyjątkowi ludzie - dodał. - Dla mnie to wielki zaszczyt, że mogłem spotkać się z prezesem (Subaru Tecnica Internationa) Yasuo Hiraoką i znów pojeździć tym samochodem. Miałem wrażenie, jakby to było zaledwie wczoraj, kiedy startowałem z zespołem i razem wygrywaliśmy.

Częścią zwycięskiej ekipy był wtedy Tommi Makinen. Petter podczas swojej wizyty w Japonii miał okazję spędzić trochę czasu z Finem, wspominając ich dawną współpracę.

- To był wyjątkowy okres z Tommim w tamtych latach - przyznał Norweg. - Zawsze byliśmy przyjaciółmi. Bardzo mi wtedy pomógł. Fantastycznie, że mieliśmy teraz w Japonii trochę czasu na rozmowę.

Central Rally Aichi, w przyszłym roku jako Rajd Japonii, będzie stanowił finałową rundę WRC.

- Już dawno nie było WRC w Japonii. Będąc tu w Nagakucie widzę, co oznacza ten powrót w przyszłym roku. Myślę, że to będzie jedna z rund ciesząca się najlepszym wsparciem - podsumował.