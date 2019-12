Sordo i Mikkelsen na Monzy

Obydwaj kierowcy poprowadzą Hyundaie i20 R5. Sordo dwukrotnie triumfował na Monzy - w 2010 (Citroën C4 WRC) i w 2013 (DS3 WRC). Mikkelsen przed dwoma laty wygrał Masters' Show, tworząc załogę w i20 WRC z Thierrym Neuville'em.

- Będzie to mój piąty start w Monza Rally Show - w tym roku wyjątkowy, bo pojadę Hyundaiem i20 R5. Nigdy dotąd nie jeździłem na Monzy samochodem R5 - powiedział Dani Sordo. - Dla mnie to wakacyjny weekend z zespołem. Oczywiście, postaram się wygrać, ale Monza to zawsze zabawa pod koniec roku.

- W tej edycji, z normalnym pilotem, będę mógł skoncentrować się na swojej jeździe i pokazać możliwości samochodu - mówi Andreas Mikkelsen. - Oczekuję ostrej walki, szczególnie z Danim. Myślę, że obydwaj będziemy mieli frajdę, a gdy gdy ją odczuwasz to zazwyczaj tempo jest dobre.