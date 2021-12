Specjalny projekt M-Sportu

M-Sport odpowiedzialny za budowę wyczynowych maszyn, takich jak ostatnio Ford Fiesta WRC, Ford Fiesta Rally2, Bentley Continental GT3, pracując obecnie nad nowym Fordem Puma Rally1, zainaugurował kolejny, nowy obszar działalności firmy.

Podjęli się specjalnego projektu, jakim jest Panda 4x4. To samochód zbudowany na zamówienie, gdzie jedyną regułą, której należało się trzymać, to wytyczne klienta. W tym przypadku były one niezwykle proste: stworzyć Pandę nadającą się do rajdów, która będzie naprawdę jedyną w swoim rodzaju konstrukcją.

Panda M-Sportu powstała w oparciu o drogowego Fiata Panda. Po miesiącach żmudnych prac projektowych i produkcyjnych, opuściła Dovenby Hall jako pełnoprawny samochód rajdowy, gotowy do pokonywania odcinków specjalnych na szutrze i asfalcie.

Wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie, zespół inżynierów, który pracował nad Pandą, wykorzystał jako bazę Fiestę R5 Mk1.

Oryginalne nadwozie Fiata Pandy zostało poszerzone o 360mm, w celu umożliwienia dopasowania go do podzespołów Fiesty. Aby nie zagubić oryginalnego kształtu Pandy, zamontowano agresywnie stylizowane nadkola, co dodatkowo nadaje samochodowi wygląd charakterystyczny dla Grupy B.

Pandę M-Sportu napędza silnik Ford EcoBoost o pojemności 1,6 litra, generujący moc nieco poniżej 300 KM i moment obrotowy 450 Nm, współpracujący z pięciobiegową, sekwencyjną skrzynią biegów Sadev i specjalnie zaprojektowanymi przednim i tylnym mechanizmem różnicowym.

Panda M-Sportu płynnie łączy stare i nowe rozwiązania w jednym, specjalnie skonstruowanym pakiecie. Wnętrze zawiera deskę rozdzielczą inspirowaną tą samą, którą można było znaleźć we wczesnych modelach Fiata Pandy. Oczywiście dodano sześciopunktowe pasy i klatką bezpieczeństwa z homologacją FIA.

- To było bardzo wyjątkowe obserwować, jak Panda M-Sportu nabiera życia i jestem zdumiony tym, co udało nam się osiągnąć - powiedział dyrektor M-Sportu, Malcolm Wilson. - Miałem szczęście zaliczyć jazdę próbną i sprawdzić samochód; nie tylko niesamowicie wygląda, ale również bardzo dobrze się prowadzi. Jesteśmy bardzo dumni z efektu końcowego i był to bardzo interesujący projekt z inżynierskiego punktu widzenia.

- Panda firmy M-Sport to jeden z pierwszych projektów nowej ery, realizowanych w Dovenby Hall na zamówienie i w niewielkich ilościach - kontynuował. - Stanowi on dla M-Sportu doskonałą odskocznię, podkreślając, że jesteśmy przygotowani i gotowi na przyjęcie nowych klientów z ich unikalnymi zleceniami. M-Sport Special Vehicles, czyli „MS-SV”, to nasza nowa usługa budowania samochodów na zamówienie, która jest możliwa dzięki otwarciu naszego nowego toru testowego i zakładu produkcyjnego, które znajdują się na terenie posiadłości Dovenby Hall Estate.

- Testowanie i projektowanie Pandy przez M-Sport zostało wykonane w całości we własnym zakresie przy użyciu M-Sport Evaluation Centre, które w skrócie nazywamy „MS-EC”. Cały ten projekt otworzył nam oczy na nowe możliwości. Wizja polega teraz na tym, aby pokazać reszcie świata, do czego zdolny jest M-Sport dzięki niesamowitym zasobom, które mamy tuż za progiem - podsumował.

M-Sport Fiat Panda 4x4 video:

M-Sport Fiat Panda 4x4 galeria zdjęć:

M-Sport Fiat Panda 4x4 1 / 8 Autor zdjęcia: M-Sport M-Sport Fiat Panda 4x4 2 / 8 Autor zdjęcia: M-Sport M-Sport Fiat Panda 4x4 3 / 8 Autor zdjęcia: M-Sport M-Sport Fiat Panda 4x4 4 / 8 Autor zdjęcia: M-Sport M-Sport Fiat Panda 4x4 5 / 8 Autor zdjęcia: M-Sport M-Sport Fiat Panda 4x4 6 / 8 Autor zdjęcia: M-Sport M-Sport Fiat Panda 4x4 7 / 8 Autor zdjęcia: M-Sport M-Sport Fiat Panda 4x4 8 / 8 Autor zdjęcia: M-Sport