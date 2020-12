Podczas rajdowego święta zamykającego sezon sportów motorowych w Polsce, rywalizacja rozegra się na dziewięciu odcinkach specjalnych. Do tego 35 załóg weźmie udział w wieczornym, pokazowym Kryterium Toru Modlin.

Oficjalna lista zgłoszeń spodziewana jest we wtorek, ale wielu zawodników już wcześniej odkryło swoje karty.

Za kierownicą Forda Fiesty RX Supercar zasiądzie tegoroczny Mistrz Polski w Ralllycrossie - Zbigniew Staniszewski. Za sobą ma już testy w Modlinie.

- Trening na Torze Modlin wypadł nieźle, nasza Fiesta RX radzi sobie doskonale na ciasnej trasie. Już w najbliższą sobotę wystartujemy w zawodach kończących sezon sportów motorowych w Polsce - przekazał Zbigniew Staniszewski.

Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami w ekipie APRMotorsport do Łukasza Byśkiniewicza, w drugim Hyundaiu i20 R5 dołączy Kamil Bolek pilotowany przez Marcina Gasia.

- Jestem bardzo podekscytowany, ponieważ pierwszy raz w życiu wystartujemy samochodem klasy R5, czyli i20 przygotowanym przez APRMotorsport i Kumiega Racing. Liczę na mnóstwo frajdy z jazdy, ponieważ jest to samochód 4x4, najmocniejszy jakim można ścigać się w krajowym czempionacie. Nasz główny cel to meta oraz fun z jazdy. Trasa imprezy ma być widowiskowa, więc mamy nadzieję, że nasza jazda też taka będzie - powiedział Kamil Bolek.

W samochodzie klasy R5 zadebiutuje Hubert Laskowski. 14-latek wsiądzie do Skody Fabii Rally2 evo. Jego pilotem będzie Michał Kuśnierz.

- Jestem bardzo zaskoczony i szczęśliwy, że będę miał możliwość wystartowania w rajdzie autem klasy Rally2 - przekazał Hubert Laskowski za pośrednictwem swojego fan page. - Kolejnym zaskoczeniem jest fakt, że w aucie z napędem na cztery koła zadebiutuję w Polsce. Z pewnością pierwsze kilometry nie będą łatwe, ponieważ nigdy nie miałem okazji prowadzić auta z napędem 4x4 i turbo. Wierzę jednak, że szybko zaadaptuję się do nowych warunków i z pewnością nie będę ostatni! Bardzo dziękuję wszystkim, którzy wierzą we mnie i dzięki którym ten start jest możliwy! Poprowadzę Skodę Fabię Rally2 Evo, którą uwielbiam jeździć w wirtualnych rozgrywkach. Bardzo ciekawi mnie jak wypadnie porównanie realnego auta do symulatora. Już nie mogę doczekać się najbliższego weekendu.