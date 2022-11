Streer i Szulęcka znów najlepsi

Puchar im. Tomasza Szczepockiego tradycyjnie otrzymuje załoga, która osiągnie najlepszy łączny czas przejazdów na odcinku specjalnym Knurów. Na mecie rajdu takim wynikiem mógł ponownie pochwalić się duet Michał Streer i Karolina Szulęcka - startujący samochodem Alpine A110S.

Jest to drugi z rzędu triumf tej załogi w rywalizacji o Puchar Tomka Szczepockiego.

- W 55 Rajdzie Żubrów wystartowaliśmy po raz kolejny w tym samym składzie osobowym i sprzętowym czyli moja żona Karolina jako pilot oraz samochód Alpine A110 od Alpine Center Katowice - powiedział Michał Streer. - Tegoroczny rajd był dla nas bardzo udany gdyż wygraliśmy 7 z 9 odcinków które przejechaliśmy. Na jednym z przejazdów został nam „nadany czas” z uwagi na techniczny problem z pomiarem czasu.

- Oesem na który zawsze czekamy najbardziej jest Knurów, ponieważ odcinek ten jest wyjątkowy ze względu na wymagający, techniczny charakter. Dodatkowa nagroda specjalna im. Tomasza Szczepockiego to kolejny motywator do jak najszybszego i optymalnego technicznie przejazdu - dodał. - Dość dobra nawierzchnia sprzyja naszemu samochodowi napędzanemu tylko na tylną oś i właśnie tam czerpiemy najwięcej frajdy z jazdy. Na trasie mierzącej 2 km znajduje się aż 27 zakrętów - to takie mini Monte Carlo.

- W tym roku obawialiśmy się, że śliska nawierzchnia i standardowe, drogowe opony mogą nam utrudnić zwycięstwo - niemniej okazało się, że nikt ani nic nie stanęło nam na przeszkodzie aby „wyjeździć” Puchar im. Tomasza Szczepockiego - przekazał. - Nasz samochód spisał się wyśmienicie a ja cieszę się, gdyż tempo jakim jechaliśmy dostarczało mi dużo radości a jednocześnie było bezpieczne.

Puchar tradycyjnie został wręczony na uroczystym balu w zakopiańskim hotelu Mercure Kasprowy.

Tragicznie zmarły w 2003 roku, Tomasz Szczepocki był współwłaścicielem Excellent S.A. a także wieloletnim szefem zespołu Excellent Rally Team, w barwach którego sukcesy odnosili Tomasz Czopik, Łukasz Wroński i Dariusz Burkat. Tomek kilkakrotnie brał też udział w Rajdzie Żubrów.

Październik pasmem sukcesów

Dla Karoliny Szulęckiej w październiku to kolejny sukces, przed tym sportowym bowiem przyszedł zawodowy.

Salon Ferrari w Katowicach, z którym współpracuje, został uznany najlepszym showroomem Ferrari na świecie. Gratulacje od Enrico Galliery, wiceprezesa ds. sprzedaży i marketingu Ferrari oraz nagrodę w postaci silnika Ferrari V12 odebrał Jakub Pietrzak, prezes Maranello Motors.

Ferrari Katowice to autoryzowany salon marki Ferrari, otwarty w czerwcu 2013 roku, który znajduje się w Katowicach przy ul. Bocheńskiego 109. W 2015 roku został nominowany do nagrody jako jeden z trzech najlepszych na świecie, a w tym roku, podczas Deales’a Annual Meeting został nagrodzony jako Top Showroom of the year.

- To duże wyróżnienie, ogromna duma a jednocześnie motywacja dla całego zespołu Ferrari Katowice ponieważ centrala Ferrari doceniła i uznała naszą pracę jako najlepiej wykonaną na świecie - powiedziała Karolina Szulęcka, dyrektor markingu Maranello Motors.

informacja prasowa