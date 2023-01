Świat sportów motorowych oddał hołd Kenowi Blockowi po jego tragicznej śmierci. Ken Block zostanie zapamiętany jako wizjoner, prawdziwa legenda i inspiracja.

Block, znany początkowo dzięki swoim wyczynowym filmom Gymkhana, które doprowadziły go do ​​kariery w rajdach i Rallycrossie, uległ śmiertelnemu wypadkowi w Utah. Odejście 55-latka wywołało poruszenie w świecie sportów motorowych.

Ośmiokrotny rajdowy mistrz świata Sebastien Ogier rywalizował z Blockiem, gdy Amerykanin sporadycznie pojawiał się w Rajdowych Mistrzostwach Świata w latach 2007-2018. Najlepszym wynikiem Blocka było siódme miejsce w Rajdzie Meksyku w 2013 roku.

- To smutna wiadomość. Ken był wizjonerem, pełnym pasji i inspiracji. Jak nikt inny wiedział, jak połączyć sport motorowy z wielkim show. Żył pełnią życia i nigdy nie zapomnę jego uśmiechu - napisał Ogier w mediach społecznościowych.

Wiele osób ze świata sportów motorowych, w tym startujący aktualnie w Rajdzie Dakar Sebastien Loeb, określił Kena Blocka jako legendę.

- Nasz sport stracił dziś wspaniałego człowieka. Ken był wizjonerem i prawdziwą legendą, która zainspirowała wielu z nas. Spoczywaj w pokoju, Ken - napisał mistrz WRC z 2019 roku, Ott Tanak.

Były kierowca M-Sportu w Rajdowych Mistrzostwach Świata, Gus Greensmith, wierzy, że starania Blocka w promowaniu rajdów będą odczuwalne przez przyszłe pokolenia.

- Wpływ, jaki ten człowiek wywarł na świat sportów motorowych, będzie odbijał się echem w przyszłych pokoleniach. Wizjoner i pionier, naprawdę był tylko jeden Ken Block. Moje najgłębsze wyrazy współczucia dla rodziny Blocków - napisał Greensmith.

- Pasja Kena do sportu poruszyła wyobraźnię setek milionów ludzi na całym świecie. Był twórczą siłą napędową, która pomogła przedefiniować nasz sport - dodał M-Sport, dla którego Block jeździł w 2018 roku.

WRC złożyło również serdeczne podziękowania Blockowi za inspirowanie milionów osób poprzez jego pasję do sportów motorowych.

- Prawdziwy wizjoner z pasją do wszystkiego, co ekstremalne. 55-latek spełnił marzenie, do którego tak wielu ludzi na całym świecie może tylko aspirować. W ten sposób zainspirował miliony do podążania za swoimi pasjami do sportów motorowych - czytamy w komunikacie WRC.

W trakcie swojej kariery Block stał się synonimem marki Ford, z niebieskim owalem często pojawiającym się w filmach Gymkhana, a rajdowe Focusy i Fiesty były ulubioną bronią Kena w WRC.

- Straciliśmy dziś legendę. Ken zainspirował pokolenia entuzjastów motoryzacji, a przy okazji zainspirował nas wszystkich w Ford Motor Company. Był naprawdę jedyny w swoim rodzaju. Innowator, utalentowany kierowca i geniusz marketingu. Ken uosabiał radość z jazdy, driftowania i ścigania się. Miał nieograniczoną wyobraźnię do tworzenia wyjątkowych samochodów i wyjątkowych chwil. Nasze serca są w tym czasie z jego rodziną - czytamy w oświadczeniu firmy Ford Motor Company opublikowanym przez jej dyrektora generalnego, Jima Farleya.

Prezydent FIA Mohammed Ben Sulayem, były kierowca rajdowy, nazwał Blocka „prawdziwym dżentelmenem sportu”.

- Jestem głęboko zasmucony, ponieważ dowiedziałem się o odejściu mojego przyjaciela, Kena Blocka. Był dla nas inspiracją i prawdziwym dżentelmenem tego sportu. W tym trudnym czasie jesteśmy myślami z jego rodziną i przyjaciółmi. RIP Ken Block - napisał Ben Sulayem.

