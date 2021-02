Tänak i Neuville w Otepää

Hyundai Motorsport N zapowiedział dwa i20 Coupe WRC w obsadzie Ott Tänak/Martin Järveoja i Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe. Trzecim WRC na wirtualnej liście zgłoszeń jest Fiesta Georga Grossa i Raigo Mõldera.

- Cieszymy się, że możemy uczestniczyć w Zimowym Rajdzie Otepää z dwoma samochodami Hyundai i20 Coupe WRC - powiedział Andrea Adamo. - To dobra okazja dla naszych załóg do pokonania dodatkowych kilometrów oesowych na nowych, kolcowanych oponach Pirelli Sottozero przed zbliżającą się drugą rundą Rajdowych Mistrzostw Świata FIA w Rovaniemi, w Finlandii. Do Estonii zawsze przyjeżdżamy z dużą przyjemnością, bo czujemy, że w ojczyźnie Otta i Martina jesteśmy mile widzianymi gośćmi. Niestety, tym razem odcinki specjalne są niedostępne dla kibiców ze względu na ograniczenia spowodowane przez COVID-19, ale mamy nadzieję, że transmisja telewizyjna na żywo zapewni wszystkim fanom możliwość śledzenia jazdy Otta i Martina.

- Przy obecnej zimie, takiej jak u nas w Estonii, udział w Zimowym Rajdzie Otepää to bardzo dobra okazja, aby wpaść w rytm Rajdowych Mistrzostw Świata przed Laponią - mówi Ott Tänak. - W naszym krajowym kalendarzu mamy obecnie tylko jeden zimowy rajd. Posiada on bardzo specyficzny charakter, dlatego musimy wykorzystać każdy możliwy dzień jazdy. W ciągu ostatniego roku starty w Estonii stały się dla nas czymś normalnym, ale drogi w południowej Estonii są wyjątkowe i już nie mogę doczekać się startu.

- Bardzo się cieszę, że Hyundai Motorsport znalazł okazję do ponownego przyjazdu do Estonii - stwierdził dyrektor zawodów, Marko Koosa. - Patrząc na obecne zimowe warunki uważam, że drogi południowej Estonii zapewnią doskonałe przygotowanie do zbliżającej się rundy mistrzostw świata w Rovaniemi. Świadomość, że światowa czołówka zdecydowała się na przygotowania pod Otepää, jeszcze bardziej mobilizuje cały zespół organizacyjny.

Dzięki samochodom WRC klasa EMV1 urosła do sześciu pozycji. Otwiera ją Fiesta Proto Mikołaja Kempy i Marcina Szei. W EMV2 zgłosili się Adrian Chwietczuk i Jarosław Baran, Mariusz Zapała i Łukasz Gwiazda (Fabie R5), Łukasz i Tomasz Kotarbowie (C3 Rally2).

Pierwsza runda mistrzostw Estonii odbędzie się 13 lutego. Przewidziano rywalizację na ośmiu odcinkach specjalnych, mierzących łącznie 83,94 km.