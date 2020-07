Tanak treningowo w Viru Rally

Sezon WRC wciąż jest zawieszony. Rywalizacja w światowym czempionacie powinna zostać wznowiona w pierwszych dniach września od Rajdu Estonii. Kierowcy i zespoły powoli wracają do normalnej działalności, organizując sesje testowe i zgłaszając swój udział w imprezach niższej rangi.

Tanak i Järveoja wystąpią w Viru Rally, którego trasy poprowadzone są prowincją Virumaa Zachodnia. Załogi mają do przejechania 7 odcinków specjalnych o łącznej długości niemal 90 km.

Dla urzędującego mistrza świata to siódmy start w rajdzie z bazą w Rakvere. Tanak będzie chciał się zrewanżować Georgowi Grossowi, z którym przegrał podczas swojego ostatniego występu w 2013 roku. Główny rywal będzie dysponował Fordem Fiesta WRC.

- Cieszę się, że mamy szansę wrócić do rywalizacji z naszym Hyundaiem i20 Coupe WRC, zwłaszcza iż stanie się to w Estonii - powiedział Tanak. - Mieliśmy udany test w Finlandii i ważne jest, aby wrócić do trybu rywalizacji.

- Drogi regionu Virumaa zawsze były wymagające, ale podoba mi się to i właśnie tego potrzebujemy. Na początku mojej kariery sporo czasu spędziłem na torze Kehala i nie mogę doczekać się powrotu do tego miejsca już w samochodzie WRC.

14. Viru Rally odbędzie się 4 lipca.