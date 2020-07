Testy przed Bohemią

Igor Widłak i Łukasz Włoch, zawodnicy Grupy Polskie Górnictwo Skalne, ustawiali zawieszenie i próbowali nowych mieszanek opon MRF.

Igor Widłak: - Już dawno nie jeździłem na asfalcie. Pracowaliśmy z Łukaszem dużo na szutrze, ćwicząc technikę jazdy. Faktycznie, łatwiej mi się przestawić z szutru na asfalt, po którym jeździłem bardzo dawno, nie licząc placów pod marketami ;-) Na Dolnym Śląsku są fajne odcinki. Spędzam tu sporo czasu, bo albo trenujemy robienie opisu, albo testujemy. Po za tym sporo czasu spędzam w kopalni, w której jest też spory potencjał do zrobienia testów albo może nawet zawodów.

Łukasz Włoch: - Cała panika związana z obostrzeniami nie ułatwia zadania trenowania czy startów, dlatego staramy się wykorzystać każdą możliwość do jazdy. Mieliśmy sprawdzić nowe opony. Jestem pozytywnie zaskoczony ich działaniem. Pojedziemy na nich w Czechach i zapewne rajdy ERC, które są w naszym planie. Pewnie jak każdy zawodnik, czułem duży głód jazdy. Oprócz Igora pilotowałem dwóch zawodników. Każdego dnia zrobiłem ponad 400 km. Wreszcie się najeździłem do syta ;-). Rajd Bohemii jest znanym mi rajdem, bardzo fajnym do jazdy, ciekawe odcinki. Myślę że będą dobrym przygotowaniem do Rajdu Rzymu, pierwszej rundy ERC. Ostatnio na Bohemce startowałem w 2012 roku, ale nie najeździliśmy się, ponieważ zawody przerwano po tragicznym wypadku.