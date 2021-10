Tor Modlin Rally Show - Rajdowe święto już w listopadzie

Rok 2020 z uwagi na pandemię był bardzo trudnym dla całego rajdowego świata. Większość krajowych imprez z uwagi na liczne obostrzenia zostały odwołane lub odbywały się w wyjątkowo restrykcyjnych warunkach. Gdy zakończenie sezonu rajdowego stało pod znakiem zapytania, w ostatnim momencie z inicjatywą wyszedł Leszek Kuzaj, któremu wraz z zespołem Toru Modlin udało się zorganizować pierwszą edycję Tor Modlin Rally Show. Profesjonalna organizacja oraz doskonała, rajdowa atmosfera zawodów pozwoliły na kontynuację imprezy w tym roku. Organizatorzy deklarują wpisanie Tor Modlin Rally Show na stałe do kalendarza imprez rajdowych.

W zeszłym roku na starcie pojawiło się 46 zespołów w tym między innymi byli mistrzowie Europy oraz najszybsi polscy rajdowcy. Udział w tegorocznym Tor Modlin Rally Show zadeklarowało już kilku czołowych kierowców z Europy oraz Polski.

Tor Modlin Rally Show odbędzie się w tym roku 27 listopada na terenie toru oraz co jest nowością w pobliskiej słynnej Twierdzy Modlin. Wyjątkowa sceneria oesu na terenie najdłuższego budynku w Europie zapadnie w pamięć zawodników oraz kibiców zapewnia Leszek Kuzaj. To kolejny krok w celu zwiększenia popularności i dostępności sportów motorowych dla kibiców w Polsce. Tor Modlin Rally Show to impreza o nowym wymiarze rajdów samochodowych w Polsce. Na kibiców czekać będzie rywalizacja najszybszych kierowców w najnowocześniejszych samochodach, co gwarantuje zaciętą rywalizację oraz spektakularne i wyjątkowe widowisko. Na trasie dla zawodników pojawią się także co najmniej dwie hopy które zapewnią dodatkowe emocje dla kibiców. Tor Modlin Rally Show to także wydarzenie o niespotykanej dotychczas oprawie medialnej oraz dostępności dla wszystkich zainteresowanych i obserwatorów.

Dzień później, czyli 28 listopada odbędą się otwarte zawody dla wszystkich zawodników również bez licencji rajdowych oraz amatorów. To doskonała okazja, aby sprawdzić swoje umiejętności na wybranych trasach Tor Modlin Rally Show nie wymagających jednak profesjonalnie przygotowanego samochodu do startu.

Na wszystkich zawodników, każdego dnia imprezy czekać będą kilometry wyjątkowych tras łączących wymagające technicznie odcinki specjalne o zróżnicowanej nawierzchni.

Relację na żywo z zawodów podobnie jak w zeszłym roku będzie można śledzić w telewizji na kanale Motowizja, dedykowanym Fanpage’u wydarzenia, portalach branżowych oraz Youtube. Wkrótce opublikowany zostanie harmonogram imprezy a także pojawią się szczegółowe informacje dotyczące przygotowania trasy oraz licznych atrakcji dla widzów – zapewnia organizator.

