Tor Modlin Rally Show zaprasza

Celem, który przyświeca pomysłodawcom zawodów na Torze Modlin jest przygotowanie rajdowego święta na zakończenie sezonu sportów motorowych w Polsce.

- Pragniemy zorganizować zawody na zakończenie trudnego sezonu, podczas którego nie odbyło się wiele dobrych rajdów i świetnych imprez. Dysponujemy zamkniętym terenem, jesteśmy więc w stanie zorganizować zawody z zachowaniem bezpiecznego dystansu społecznego dla zawodników i ekip - zapowiedział organizator.

- Nie możemy zaprosić kibiców na nasz obiekt. Nie wyobrażamy sobie jednak rywalizacji bez widzów, podzielimy się emocjami za pośrednictwem internetowej transmisji live z dwóch oesów i wieczornego Kryterium Toru Modlin. Relacje TV zapowiedziały 3 stacje telewizyjne.

- Trasa znana z Rajdu Barbórka będzie rozegrana na dziewięciu odcinkach specjalnych o różnych konfiguracjach. Nie zabraknie oesów na dochodzenie, czy kilku spektakularnych beczek. Trasa zawodów to ponad 36 km. Cały czas pracujemy nad dodatkowymi atrakcjami. Rajd zostanie rozegrany zgodnie z regulaminem Rajdów Okręgowych PZM. Jesteśmy zmuszeni niestety wprowadzić limit 60 załóg.

- Tor Modlin zorganizuje warunki do święta rajdowego/sportów motorowych 12 grudnia, którego współautorami będą uczestnicy. Lubimy wyzwania i nigdy się nie poddajemy - powiedział Leszek Kuzaj.

- Bardzo zależy nam, aby Tor Modlin Rally Show był czymś wyjątkowym i zgromadził czołowych zawodników - dodał. - Do wielu kolegów, do których miałem kontakt, sam zadzwoniłem. Nie do wszystkich jestem w stanie dotrzeć bezpośrednio, jednak za pomocą tej informacji serdecznie zapraszam. Zależy nam, aby były to jedne z lepszych zawodów, w których uczestniczyliście. Oprócz 100 procentowej rywalizacji sportowej, dojdzie do spotkania środowiska rajdowego, rozmów i dobrej atmosfery. Zapisy na rajd zaczynamy 30.11.2020 na stronie www.tormodlin.pl oraz Facebook Toru Modlin. Zapraszam, Leszek Kuzaj .