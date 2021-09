Tragedia w Rumunii

Fabia R5 pochodząca z włoskiej stajni New Car, wypadła z drogi i uderzyła w most na drugim odcinku specjalnym, Hadâmbu. Śmigłowiec przewiózł Adriana Răspopę i Cosmina Diacu do szpitala w Jassach. Pilot doznał złamania żeber. 41-letni kierowca odniósł ciężkie obrażenia czaszkowo-mózgowe i zmarł po operacji.

Inżynier samochodowy pochodzący z Onești, Adrian Răspopa rozpoczął starty w rajdach jako 18-latek. Stworzył RAFO Racing Team, a w 2011 doprowadził do uruchomienia Raliul Moldovei Bacăului, rundy mistrzostw Rumunii. Wygrał domowy rajd w lipcu tego roku. Po sukcesach w ośce, od 2018 jeździł samochodami R5. Do wypadku zajmował drugie miejsce w Ralliul Iasului. Rajd został przerwany.

Fot. facebook.com/FRAS.RO