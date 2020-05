Treningi za nami, czas na sezon

Pierwszy raz w krótkiej historii pucharu utworzono wieloklasową klasyfikację generalną, by jak najbardziej zbliżyć się formatem do realnej rywalizacji. Każdy z graczy od momentu startu miał również 90 minut na przejechanie odcinków, by ograniczyć zapoznanie z trasą.

Na testy wybrano polskie szutrowe odcinki specjalne. Najlepiej spisał się na nich Rafał Kowalski, który skorzystał z Citroena C4 WRC. W bliźniaczej rajdówce Kacper Potyra stracił do rywala zaledwie 0,659 sekundy! Kolejne dwa miejsca wywalczyli najlepsi w klasie R5: Dawid Szymański (+12,180) i KRT Waski (+18,772), którzy korzystali z Fordów Fiest R5. Czołową piątkę zamknął trzeci w WRC: Jan Bakalarczyk, a podium w R5 uzupełnił Dawid Mróz w Skodzie Fabii R5.

W klasie R2 najlepszy okazał się mistrz Polski w klasie 2WD: Łukasz Lewandowski, który w Peugeocie 208 R2, który pokonał Pewu i Dominika Bilickiego w Fiestach. W Historic Rally Poland w czołowej trójce znaleźli się Kacper Michalczuk (Subaru Legacy), Łukasz Łuniewski (Lancia Delta Integrale) i Damian Boncela (Subaru Impreza 95).

Pierwsza runda drugiego sezonu MPL BGM rozpocznie się trzynastego maja. Gracze zmierzą się z odcinkami Rajdu Nowej Zelandii. W klasie historycznej do wykorzystania będą pojazdy grupy A.

Wyniki