Zawody z bazą w miejscowości Otepää mają silną obsadę. Na trasie pojawią się między innymi zawodnicy fabrycznego zespołu Hyundaia – estońska gwiazda Ott Tänak oraz Belg Thierry Neuville. Warto wspomnieć, że położona w południowej Estonii Otepää kilkukrotnie była bazą największej imprezy rajdowej w tym kraju - Rajdu Estonii. To także znany ośrodek sportów zimowych z kompleksem 5 skoczni narciarskich. Miasteczko uważane jest za zimową stolicę Estonii.

- Pod koniec lutego wybieramy się na Arctic Rally Finland, który jest rundą Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Świata i chcemy przygotować się jak najlepiej do tej imprezy. Otepää Talveralli to dla mnie zupełnie nowy rajd, który ma być elementem tych przygotowań i rozgrzewką przed wyjazdem do Finlandii. Jestem przekonany, że trening w warunkach sportowej rywalizacji, w których dodatkowo mogę poznać trasy o innej charakterystyce, będzie bardziej efektywny niż testy przeprowadzane zwykle na tym samym, kilkukilometrowym fragmencie drogi. Chciałbym rozwijać się jako kierowca rajdowy możliwie wszechstronnie. Liczę, że start w Otepää mi w tym pomoże - powiedział Adrian Chwietczuk.

- Trasy wokół Otepää to fantastyczne, klasyczne dla estońskiej sceny rajdowej odcinki specjalne. Przed nami zatem cenne kilometry po śniegu i lodzie, podczas których na pewno popracujemy nad opisem do jazdy w zimowych warunkach. Szkoda tylko, że ze względu na obecną sytuację do Estonii nie mogą przyjechać polscy kibice. Pozostaje im tylko śledzenie rajdu w Internecie, do czego serdecznie zachęcam - powiedział Jarosław Baran.

Otepää Talveralli odbędzie się 13 lutego. W sobotni poranek załogi rozpoczną rywalizację od prawie 7-kilometrowego odcinka „Mapomets”. W sumie do pokonania będzie ponad 80 kilometrów oesowych.

