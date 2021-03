Udany rajd Chwietczuka

Zwyciężyła inna polska załoga – Grzegorz Grzyb i Michał Poradzisz. Rozgrywana na torze Slovakia Ring impreza składała się z dwóch etapów, z których każdy traktowano jako oddzielną rundę słowackiego czempionatu.

- Z każdym odcinkiem specjalnym jechało mi się coraz lepiej - powiedział Adrian Chwietczuk. - Brak testów przed rajdem nadrabialiśmy na trasie, zmieniając ustawienia i sprawdzając nowe opony. Myślę, że gdyby nie kilka drobnych błędów, to byłaby szansa na lepszy rezultat, ale póki co bardziej niż wynik, liczy się dla mnie zdobyta wiedza. Emocji nie brakowało do ostatniego odcinka, kiedy to po jednym z ostrych nawrotów znaleźliśmy się na dwóch kołach i o mało nie wylądowaliśmy na boku auta. Na szczęście udało się wyjść z tego zdarzenia obronną ręką i jesteśmy na mecie. Dziękuję zespołowi Hołowczyc Racing za przygotowanie i obsługę samochodu. Ponownie na rajdowych trasach pojawimy się prawdopodobnie w drugi weekend kwietnia, podczas pierwszej eliminacji cyklu Tarmac Masters.

- To był świetny organizacyjnie, a dla nas bardzo udany rajd - powiedział Jarek Baran. - Wbrew obawom co do trasy, odcinki specjalne wytyczone na terenie toru wyścigowego miały bardzo rajdowy charakter. Wysoka pozycja w klasyfikacji generalnej na pewno jest satysfakcjonująca, ale był to dla nas przede wszystkim kolejny start treningowy i okazja do przejechania kilometrów oesowych, które zaprocentują lepszym tempem w przyszłości. Zebraliśmy dużo informacji na temat ustawień i opon, dlatego wracamy ze Słowacji zadowoleni.

OMV MaxxMotion Rally Slovakia Ring to już trzecia w tym roku zagraniczna impreza, w której wzięła udział załoga Chwietczuk/Baran. Po starcie w estońskim Otepää Talveralli (7. miejsce w klasie), Chwietczuk zadebiutował w rundzie Rajdowych Mistrzostw Świata – Arctic Rally Finland – zajmując 12. miejsce w kategorii WRC3.

informacja prasowa