Wilson kolejną gwiazdą

Meksykanie szykują rajd, który ma być krokiem na drodze do powrotu do kalendarza WRC. Światowa czołówka po raz ostatni ścigała się na oesach stanu Guanajuato w marcu 2020, gdy świat paraliżowała już pandemia koronawirusa.

Organizatorzy poinformowali, że w stawce Rally of Nations Guanajuato pojawi się Matthew Wilson, w przeszłości stały bywalec światowych odcinków specjalnych, a ostatnio przede wszystkim kierowca testowy i rozwojowy M-Sportu. Brytyjczyk pojedzie Fordem Fiesta Rally2.

- Zawsze podobał mi się ten rajd. To było wyjątkowe wyzwanie - przekazał Wilson. - Wygląda na to, że przygotowali na ten rok fajny format. Sobota jest intensywna, podobnie jak niedziela. W piątek jest superoes.

- Atmosfera zawsze tam była wspaniała i to była wyjątkowa cecha tego rajdu. Pod tym względem był to jeden z najlepszych rajdów. Sądzę, że to będzie fajne wydarzenie.

- Rajd jest zupełnie inny niż wszystkie inne z powodu dużej wysokości i w konsekwencji braku mocy. Wymagany jest trochę inny styl jazdy, by nie „zabijać” niepotrzebnie prędkości, ponieważ z mniejszą mocą trudniej ją odzyskać. Wcześniej, z autem WRC mieliśmy więcej mocy, więc wyobrażam sobie, że teraz, z samochodem Rally2, będzie to jeszcze ważniejsze. Każdy będzie miał jednak tak samo.

Wcześniej potwierdzono występ Harriego Rovanpery oraz Madsa Ostberga. Informowano również o starcie Daniego Sordo.

Rally of Nations Guanajuato odbędzie się w dniach 1-3 kwietnia.

