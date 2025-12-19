Japoński producent przywróci Corollę do rajdów dzięki nowemu modelowi GR RC2, który w przyszłym roku będzie startował w Mistrzostwach Narodowych Amerykańskiego Stowarzyszenia Rajdowego (ARA).

Toyota po raz pierwszy zaprezentowała koncepcyjną GR Corollę na salonie samochodowym w Tokio w styczniu tego roku. Samochód przeszedł od tego czasu dalszy rozwój pod kierownictwem inżyniera Toyoty, odpowiedzialnego za WRC, we współpracy z Rallysport Services.

W przygotowaniu nowej Corolli wykorzystano doświadczenia z pakietu GR Yaris Rally2 – który zdobył dwa tytuły mistrzowskie WRC2 z rzędu, a także wygrywał liczne zawody i mistrzostwa z zespołami prywatnymi na całym świecie.

Samochód posiada 1,6-litrowy, trzycylindrowy silnik z turbodoładowaniem oraz napęd na cztery koła. Został opracowany z myślą o mistrzostwach krajowych, takich jak ARA, gdzie będzie rywalizował w klasie RC2, mniej więcej odpowiadającej poziomowi Rally2.

Byli kierowcy WRC, Jari-Matti Latvala, który jest również szefem zespołu WRC Toyoty, oraz Juho Hanninen, zostali zaangażowani w proces rozwoju wraz z gwiazdą Toyoty w rajdach terenowych, Sethem Quintero, który będzie prowadził GR Corollę RC2 w siedmiu rajdach ARA, począwszy od Rajdu 100 Acre Wood w dniach 13-14 marca.

- GR Corolla Rally RC2 wykorzystuje wiedzę i doświadczenie TGR-WRT zdobyte podczas startów w Rajdowych Mistrzostwach Świata FIA, gdzie od 2018 roku Toyota zdobyła sześć tytułów mistrzowskich w klasyfikacji producentów – czytamy w oświadczeniu Toyoty.

- Tworząc samochód rajdowy GR Corolla, TGR-WRT wykorzystuje rodowód modelu Corolla w rajdach i dalej rozwija swoje działania, aby wykorzystać sport motorowy do tworzenia coraz lepszych samochodów drogowych. Firma ma również nadzieję wesprzeć rozwój rajdów w Ameryce Północnej, gdzie GR Corolla jest dostępna jako samochód drogowy.

Corolla to znana marka rajdowa Toyoty, a najnowszy projekt oznacza jej powrót po ponad 25 latach. Pierwsze zwycięstwo Toyoty w WRC odniosła Toyota Corolla Levin TE27, którą Walter Boyce i Doug Woods prowadzili w Ameryce w 1973 roku. Druga wersja Corolli, już jako WRC, zadebiutowała w 1997 roku i zdobyła tytuł mistrza świata producentów w 1999 roku.

Carlos Sainz, Luis Moya, Toyota Corolla WRC Autor zdjęcia: Sutton Images

- Jestem bardzo podekscytowany i wdzięczny Toyota Gazoo Racing za tę szansę. To prawdziwy zaszczyt dołączyć do tego zespołu i mam nadzieję, że będę się tym cieszył i wiele uczył. Te rajdy będą się znacznie różnić od imprez długodystansowych w W2RC, dlatego jazda lekką i zwinną GR Corollą a większym DKR GR Hilux to dwa różne światy – powiedział Seth Quintero.

Toyota ogłosiła również, że Zeal Jones i Hiroya Minowa dołączyli do programu WRC Challenge Program, który pomógł w wychowaniu japońskiej gwiazdy WRC, Takamoto Katsuty.

21-letni Jones urodził się w Nowej Zelandii. Jego ojciec jest Nowozelandczykiem, a matka Japonką. W tym roku wziął udział w Pucharze MORIZO Challenge w Japonii. Szesnastoletni Minowa jest najmłodszym kierowcą, który kiedykolwiek dołączył do programu i skupi się na rajdach samochodowych, mając już na koncie sukcesy w drifcie.