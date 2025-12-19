Wszystkie serie
Zasubskrybuj

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska Polska
Rajdy

Wraca Corolla

Toyota postanowiła wskrzesić legendarny model i pomaga w przygotowaniu kolejne rajdowej Corolli.

Piotr Furman
Edytowano:
TGR Toyota Corolla 02

TGR Toyota Corolla 02

Japoński producent przywróci Corollę do rajdów dzięki nowemu modelowi GR RC2, który w przyszłym roku będzie startował w Mistrzostwach Narodowych Amerykańskiego Stowarzyszenia Rajdowego (ARA).

Toyota po raz pierwszy zaprezentowała koncepcyjną GR Corollę na salonie samochodowym w Tokio w styczniu tego roku. Samochód przeszedł od tego czasu dalszy rozwój pod kierownictwem inżyniera Toyoty, odpowiedzialnego za WRC, we współpracy z Rallysport Services.

W przygotowaniu nowej Corolli wykorzystano doświadczenia z pakietu GR Yaris Rally2 – który zdobył dwa tytuły mistrzowskie WRC2 z rzędu, a także wygrywał liczne zawody i mistrzostwa z zespołami prywatnymi na całym świecie.

Samochód posiada 1,6-litrowy, trzycylindrowy silnik z turbodoładowaniem oraz napęd na cztery koła. Został opracowany z myślą o mistrzostwach krajowych, takich jak ARA, gdzie będzie rywalizował w klasie RC2, mniej więcej odpowiadającej poziomowi Rally2.

Czytaj również:

Byli kierowcy WRC, Jari-Matti Latvala, który jest również szefem zespołu WRC Toyoty, oraz Juho Hanninen, zostali zaangażowani w proces rozwoju wraz z gwiazdą Toyoty w rajdach terenowych, Sethem Quintero, który będzie prowadził GR Corollę RC2 w siedmiu rajdach ARA, począwszy od Rajdu 100 Acre Wood w dniach 13-14 marca.

- GR Corolla Rally RC2 wykorzystuje wiedzę i doświadczenie TGR-WRT zdobyte podczas startów w Rajdowych Mistrzostwach Świata FIA, gdzie od 2018 roku Toyota zdobyła sześć tytułów mistrzowskich w klasyfikacji producentów  – czytamy w oświadczeniu Toyoty.

- Tworząc samochód rajdowy GR Corolla, TGR-WRT wykorzystuje rodowód modelu Corolla w rajdach i dalej rozwija swoje działania, aby wykorzystać sport motorowy do tworzenia coraz lepszych samochodów drogowych. Firma ma również nadzieję wesprzeć rozwój rajdów w Ameryce Północnej, gdzie GR Corolla jest dostępna jako samochód drogowy.

Corolla to znana marka rajdowa Toyoty, a najnowszy projekt oznacza jej powrót po ponad 25 latach. Pierwsze zwycięstwo Toyoty w WRC odniosła Toyota Corolla Levin TE27, którą Walter Boyce i Doug Woods prowadzili w Ameryce w 1973 roku. Druga wersja Corolli, już jako WRC, zadebiutowała w 1997 roku i zdobyła tytuł mistrza świata producentów w 1999 roku.

Carlos Sainz, Luis Moya, Toyota Corolla WRC

Carlos Sainz, Luis Moya, Toyota Corolla WRC

Autor zdjęcia: Sutton Images

- Jestem bardzo podekscytowany i wdzięczny Toyota Gazoo Racing za tę szansę. To prawdziwy zaszczyt dołączyć do tego zespołu i mam nadzieję, że będę się tym cieszył i wiele uczył. Te rajdy będą się znacznie różnić od imprez długodystansowych w W2RC, dlatego jazda lekką i zwinną GR Corollą a większym DKR GR Hilux to dwa różne światy – powiedział Seth Quintero.

Toyota ogłosiła również, że Zeal Jones i Hiroya Minowa dołączyli do programu WRC Challenge Program, który pomógł w wychowaniu japońskiej gwiazdy WRC, Takamoto Katsuty.

21-letni Jones urodził się w Nowej Zelandii. Jego ojciec jest Nowozelandczykiem, a matka Japonką. W tym roku wziął udział w Pucharze MORIZO Challenge w Japonii. Szesnastoletni Minowa jest najmłodszym kierowcą, który kiedykolwiek dołączył do programu i skupi się na rajdach samochodowych, mając już na koncie sukcesy w drifcie.

Czytaj również:

Udostępnij lub zapisz ten artykuł

Poprzedni artykuł Rally1 od nowa

Najciekawsze komentarze
Więcej o
Piotr Furman
Leclerc nie miał czasu dla kolegi

Leclerc nie miał czasu dla kolegi

Formuła 1
Formuła 1
Leclerc nie miał czasu dla kolegi
M-Sport gotowy na Monte Carlo

M-Sport gotowy na Monte Carlo

WRC
WRC
Rajd Monte Carlo
M-Sport gotowy na Monte Carlo
Pierwsze przymiarki Bottasa

Pierwsze przymiarki Bottasa

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
Abu Dhabi Testing
Pierwsze przymiarki Bottasa

Najnowsze wiadomości

Leclerc nie miał czasu dla kolegi

Leclerc nie miał czasu dla kolegi

Formuła 1
F1 Formuła 1
Leclerc nie miał czasu dla kolegi
M-Sport gotowy na Monte Carlo

M-Sport gotowy na Monte Carlo

WRC
WRC WRC
Rajd Monte Carlo
M-Sport gotowy na Monte Carlo
Pourchaire: zasługiwałem na lepszą szansę

Pourchaire: zasługiwałem na lepszą szansę

WEC
wec WEC
Pourchaire: zasługiwałem na lepszą szansę
Dwudziestu dwóch na liście

Dwudziestu dwóch na liście

Formuła 1
F1 Formuła 1
Dwudziestu dwóch na liście

Prime

Poznaj pakiet premium
Hyundai postawił aż na pięciu

Hyundai postawił aż na pięciu

Prime
WRC
Prime
WRC
Autor Piotr Furman
Hyundai postawił aż na pięciu
Hyundai modernizuje

Hyundai modernizuje

Prime
WRC
Prime
WRC
Autor Piotr Furman
Hyundai modernizuje
Evans: Muszę być bardziej bezwzględny

Evans: Muszę być bardziej bezwzględny

Prime
WRC
Prime
WRC
Rajd Arabii Saudyjskiej
Autor Piotr Furman
Evans: Muszę być bardziej bezwzględny
Rovanpera: Będzie mi tego brakowało

Rovanpera: Będzie mi tego brakowało

Prime
WRC
Prime
WRC
Rajd Arabii Saudyjskiej
Autor Piotr Furman
Rovanpera: Będzie mi tego brakowało
Zobacz więcej

Prosimy o kontakt

© 2025 Motorsport Network Wszelkie prawa zastrzeżone

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska Polska
Filtry