Wróblewski blisko Grzyba

Na odcinkach drugiej pętli Kacper Wróblewski i Jakub Wróbel zmniejszyli stratę do liderów. Załoga Orlen Team przejechała Modrą 2 o 0,3 sekundy wolniej od rywali z Rufa Motor-Sport. Na Zelenej 2 przewaga Grzyba nad Wróblewskim wynosiła 1,3 sekundy.

- Jesteśmy zadowoleni - mówił Grzegorz Grzyb na mecie OS3. - Muszę przyznać, że jest mi ciężko, ponieważ staram się nie cisnąć, jechać bardzo czysto, niczego nie dotkąć, bo to byłoby dla mnie najgorsze, a z drugiej strony nie można jechać wolno. Tak że staram się to zrównoważyć. Jest ślisko, ale bardzo nam się podoba. Oesy są ładne. Jest to naprawdę normalny rajd.

Czołową trójkę uzupełniają Łukasz i Tomasz Kotarbowie, którzy również zmniejszyli stratę - do 6,5 (OS3) i 9,8 sekundy (OS4). Maciej Lubiak i Tomasz Borko objęli prowadzenie w klasie 6. Michał Tochowicz i Piotr Białowąs utrzymują się na czele klasy 5. Aleksander Terlecki i Daniel Dymurski awansowali na czwarte miejsce w klasie 11.

Tomáš Ondrej przebił oponę na OS4. Awaria Polo Proto zatrzymała na Zelenej 2 Marka Špavelko.

PO OS4

1. Grzegorz Grzyb/Michał Poradzisz (PL) Skoda Fabia Rally2 evo 20.05,5

2. Kacper Wróblewski/Jakub Wróbel (PL) Skoda Fabia Rally2 evo +7,5

3. Łukasz Kotarba/Tomasz Kotarba (PL) Hyundai i20 R5 +40,0

4. Jaroslav Melichárek/Martin Tureček (SK/CZ) Skoda Fabia Rally2 evo +46,1

5. Peter Gavlák/Emil Horniaček (SK) Skoda Fabia R5 +55,1

6. Richard Gonda/Miroslav Palko (SK) Skoda Fabia R5 +1.02,1

7. Igor Drotár/Matúš Lejko (SK) Skoda Fabia R5 +1.08,1

8. Tomáš Ondrej/Jakub Slovák (SK) Mitsubishi Lancer Evo IX +1.46,1

9. Tomáš Kukučka/Peter Vejačka (SK) Mitsubishi Lancer Evo VI +2.10,6

10. Roman Popovič/Peter Baran (SK) Skoda Fabia Rally2 evo +2.25,3

11. Maciej Lubiak/Tomasz Borko (PL) Peugeot 208 R2 +2.41,0 (1. kl. 6)

...

15. Michał Tochowicz/Piotr Białowąs (PL) Peugeot 208 Rally4 +3.18,4 (1. kl. 5)

19. Aleksander Terlecki/Daniel Dymurski (PL) Ford Fiesta Proto +5.49,1 (4. kl. 11)