Reprezentanci Orlen Team w tym roku na trasach ProfiAuto Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski rywalizowali Skodą Fabią Rally2 evo. RSMP zakończyli zwycięstwem w finałowej rundzie, Rajdzie Świdnickim-KRAUSE.

Drudzy wicemistrzowie Polski klasy 2, na grudniowy klasyk zmieniają samochód.

- Nie od dzisiaj wiadomo, że Rajd Barbórka, to taki trochę wyścig zbrojeń, R5++, czy też samochody z rallycrossu. My idziemy na przekór i wyciągamy z garażu „Wieloryba”? R5? 307 WRC? Nie - Imprezę WRB - przekazał Kacper Wróblewski.

- Nie przypominam sobie, żeby ktoś startował tym modelem „Lanosa” w Barbórce, więc można powiedzieć, że to chyba będzie debiut. Jedno jest pewne, auto będzie mocne, zatankowane prawdziwą Vervą 98, a nad dawką paliwa będzie czuwała elektronika od Ecumaster. Serwisem i obsługą zajmą się JB motorsport i WRB Performance - dodał. - Rajd Barbórka to rajdowe święto w Polsce. Najważniejsza jest dobra zabawa i cieszenie waszych oczu i na to stawiam. Gdyby było bardzo zimno to będziemy was rozgrzewać marchewami z wydechu od Do It Right Garage. Mam nadzieję, że was zaskoczyłem. Cóż, sam już nie mogę się doczekać.