Wypowiedzi przed Rajdem Barbórka

ŁUKASZ BYŚKINIEWICZ: - Uwielbiam Rajd Barbórka. Drugiego takiego rajdu w Polsce nie ma. Rajd niby o nic, nie o mistrzowskie tytuły, a jednak dostarcza potężnej dawki adrenaliny i mocno motywuje do walki o jak najlepsze miejsce. To mój domowy rajd, w którym startuje nieprzerwanie od 2010 roku. Lubię takie ciasne i techniczne odcinki specjalne i dobrze się na nich czuję. Zdecydowałem się na start Hyundaiem i20 R5, którego podstawi i obsłuży ekipa Kowax 2Brally. Dlaczego Hyundai, a nie Skoda, którą ostatni raz startowałem na Rajdzie Wisły? W Hyundaiu mam więcej doświadczenia, znam go jak własna kieszeń, a to jest bardzo ważne na takim rajdzie, gdzie musimy atakować od pierwszych metrów. Tradycja już się stało, że moim barbórkowym pilotem jest Adam Jędraszek. Szef APR Motorsport wspierać mnie będzie z prawego fotela na Barbórce już po raz czwarty. W 2018 roku byliśmy na podium w całym rajdzie i na ulicy Karowej. Nie obrażę się, gdyby historia się powtórzyła, tym bardziej, że organizator rozstawił nas z bardzo wysokim, trzecim numerem. To jeszcze bardziej motywuje mnie do szybkiej jazdy. Przy trasie z pewnością nie zabraknie kibiców, ale jeśli są tacy, co się boją zimna to już teraz zapraszam na relacje live przygotowane przez macierzystą TVN TURBO. Wiem, że produkcja wraz z prowadzącymi przygotowują fantastyczne wejścia na żywo, podczas których zobaczycie całą akcję. Jest mi także bardzo miło, że na Rajd Barbórka dołączył nowy Partner- jest to sieć stacji paliwowych MOYA. Wiem, że razem z pozostałymi Partnerami zaprezentujemy się z możliwie najlepszej strony, wykorzystując każdy centymetr trasy i przyczepności. Rajd Barbórka to zwieńczenie sezonu w sportach motorowych, dlatego dziękuję naszym Partnerom za kolejny sezon rajdowej przygody: Auto Partner, MaXgear, Blachy Pruszyński, Kratki, TEKOM Technologia, BYŚ- Gospodarka Odpadami, Michelin Motorsport Polska.

KAJETAN KAJETANOWICZ: - Od powrotu z Rajdu Japonii robię wszystko, by wystartować w Barbórce, która dla mnie zawsze jest jednym z najważniejszych punktów sezonu i wyjątkową okazją, by spotkać się z kibicami. Rehabilitacja nie jest łatwa, a ostateczna decyzja zapadnie dopiero w trakcie lub po zakończeniu testów, które mamy zaplanowane przed samym rajdem. Dla mnie jako sportowca to bardzo trudna decyzja, ale do samego końca nie odpuszczę. Niezależnie od tego, jak sprawy się potoczą, widzimy się na tym rajdzie. Wiem, że trzymam Was w niepewności, ale okoliczności są wyjątkowe i na pewne rzeczy nie mam wpływu. Żeby nieco zrekompensować Wam tę sytuację, razem z moim zespołem zdecydowaliśmy się już teraz zaprezentować oklejenie przygotowane specjalnie na tegoroczną „Barbarę” .

JAROSŁAW SZEJA: - Rajd Barbórka to jeden z elementów bardzo zapracowanej końcówki roku. Działania związane z akcją „Katowice Motorem Bezpieczeństwa Śląska” bardzo mocno przyspieszyły, co niezwykle nas cieszy. Już nie możemy doczekać się tego, jak wspaniale ten projekt rozwinie się w przyszłym roku. Sama Barbórka to oczywiście rajd bardzo trudny i wymagający, chociaż stosunkowo krótki. Pomimo niskich temperatur i zimowej aury zawsze możemy tam liczyć na niesamowity doping kibiców. A wszystko to zwieńczone kultowym Kryterium Asów na Karowej. Już nie mogę się doczekać nadchodzącego weekendu. Do zobaczenia na trasach rajdu i w centrum Warszawy!

