W sobotni poranek uczestnicy Rajdu Barbórka udali się w okolice Nowego Dworu Mazowieckiego. Pierwszy odcinek specjalny tradycyjnego zakończenia sezonu rozegrano na Torze Modlin, który po raz ostatni w harmonogramie „Barbórki” znalazł się w 2019 roku.

Próbę o długości 6 km najszybciej pokonali Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk w Skodzie Fabii RS Rally2, którzy byli szybsi o 3,07 s od Jarosława Kołtuna i Ireneusza Pleskota. Jarosław i Marcin Szejowie, również w Fabii, byli trzecią załogą próby [+3,6 s].

Czwarte miejsce należało do Adama Sroki i Patryka Kielara (Toyota GR Yaris Rally2), którzy stracili do liderów 4,94 s. Piątkę zamknęli Adrian Rzeźnik i Kamil Kozdroń w kolejnej Fabii RS Rally2 [+6,57 s].

Łukasz Byśkiniewicz i Daniel Siatkowski (Skoda Fabia RS Rally2) byli szóstą załogą na Torze Modlin [+7,23 s]. Zbigniew Gabryś i Daniel Dymurski (Skoda Fabia RS Rally2) wykręcili siódmy czas [+10,2 s], a Konrad Wróbel i Mariusz Sikora (Skoda Fabia RS Rally2) ósmy [+12,1 s].

Oesową dziesiątkę uzupełnili Sebastian Stec i Bogusław Browiński (Skoda Fabia RS Rally2) [+12,99 s] oraz Marcin Markowicz i Rafał Piotrowski (Skoda Fabia RS Rally2) [+13,46 s].

Pierwsza pętla Rajdu Barbórka składa się z trzech oesów. Po Torze Modlin zawodnicy udają się próbę Twierdza Modlin i Polfa Tarchomin.