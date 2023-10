Zbliża się Grand Prix Polski Pojazdów Zabytkowych

Tegoroczna edycja Grand Prix Polski Pojazdów Zabytkowych im. Witolda Rychtera to kolejne spotkanie pasjonatów zabytkowych samochodów. To wydarzenie, które łączy zarówno miłośników motoryzacji, jak i koneserów piękna i historii pojazdów.

Uczestnicy rajdu na regularność będą mieli okazję przejechać przez malownicze polskie krajobrazy. Nie zabraknie też prób na torach wyścigowych. Trasa przebiega przez Warszawę, Słomczyn, Łódź. Kielce, Wyrazów, z metą w Niemczy.

Na czele sztabu zajmującego się organizacją Grand Prix Polski Pojazdów Zabytkowych im. Witolda Rychtera stoi Piotr Kostrzewski.

Co sprawiło, że zdecydowaliście się zorganizować VII edycję Grand Prix Polski Pojazdów Zabytkowych im. Witolda Rychtera?

Piotr Kostrzewski: Pomysł zorganizowania Grand Prix Polski Pojazdów Zabytkowych im. Witolda Rychtera narodził się z miłości do zabytkowych samochodów i chęci promowania dziedzictwa motoryzacyjnego Polski. Witold Rychter, nasz patron, był nie tylko wybitnym kierowcą rajdowym, ale również pasjonatem i ambasadorem polskiej motoryzacji. Chcieliśmy uczcić jego pamięć i kontynuować jego dzieło, gromadząc miłośników zabytkowych pojazdów i dając im możliwość rywalizacji oraz prezentacji tych pięknych maszyn.

Czego uczestnicy i widzowie mogą się spodziewać podczas tej edycji?

PK: Na pewno będzie to wyjątkowe wydarzenie. Uczestnicy będą mieli okazję do udziału w rajdzie na regularność, gdzie będą rywalizować o osiągnięcie jak najlepszych wyników na trasie rajdu. Ale to nie wszystko. Planujemy także emocjonujące próby sportowe na torach wyścigowych, co pozwoli zobaczyć te historyczne pojazdy w akcji. Chcemy, aby to wydarzenie dostarczało nie tylko uczestnikom, ale także widzom ogromnych emocji. Chcemy, aby każdy, kto przyjdzie na to wydarzenie, mógł poczuć pasję i historię motoryzacji.

Rajdy na regularność i wydarzenia zabytkowe zyskują coraz większą popularność. Jak widzisz przyszłość rajdów samochodowych na regularność w Polsce?

PK: Myślę, że przyszłość rajdów samochodowych na regularność w Polsce jest bardzo obiecująca. Widzimy coraz większe zainteresowanie tego rodzaju wydarzeniami zarówno wśród uczestników, jak i widzów. Rajdy na regularność pozwalają nie tylko na rywalizację, ale także na eksponowanie piękna i historii zabytkowych pojazdów. Polska ma bogatą historię motoryzacyjną, a rajdy na regularność dają okazję do jej promocji i ocalenia przed zapomnieniem. Dzięki takim wydarzeniom możemy zobaczyć i docenić te historyczne maszyny w akcji. Mam nadzieję, że w przyszłości będzie jeszcze więcej wydarzeń tego typu, które połączą miłośników motoryzacji i historii.

Zapraszam wszystkich miłośników motoryzacji i zabytkowych pojazdów do udziału w naszym wydarzeniu. Będzie to niezapomniana dawka pasji i historii motoryzacyjnej. Do zobaczenia na trasie!

Szczegółowe informacje, takie jak trasy rajdu i miejsca prób sportowych, będą dostępne na oficjalnej stronie wydarzenia (www.gpppz.pl).

informacja prasowa