Zniesiono dyskwalifikację Kreima

Obaj kierowcy na jednym z odcinków przejechali obok wypadku Dominika Dinkela i nie zastosowali się do procedury bezpieczeństwa, za co kierowcy zostali zdyskwalifikowani. Sąd apelacyjny po analizie sytuacji uznał dziś jednak, że nie było powodów do nakładania tak surowej kary.

Werdykt sądu oznacza, że Kreim zdobył trzy punkty za Power Stage, które przesądziły o mistrzowskiej koronie. Kierowca Skody o punkt pokonał Hermanna Gassnera juniora, który w tym roku startował Hyundaiem i20 R5.