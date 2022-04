Zwycięstwo Marczyka i Gospodarczyka

Szósta edycja Rajdu Memoriału Janusza Kuliga i Mariana Bublewicza odbyła się w dniach 2-3 kwietnia. W dwudniowej imprezie rywalizacja rozegrała się na dziesięciu odcinkach specjalnych. Całkowity dystans zawodów z bazą w Wieliczce, organizowanych przez Automobilklub Krakowski, wynosił 136 kilometrów, w tym 34,65 km to próby sportowe.

Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk w swoim pierwszym starcie w tym roku zdecydowanie zdominowali rajd, zapisując na swoje konto dziewięć oesów. Załoga Skody Fabii Rally2 evo pokonała Andrzeja Szepieńca i Jarosława Zawadzkiego (Mitsubishi Lancer) o 2:05,1 i oraz Michała Tochowicza i Piotra Białowąsa (Hyundai 20 R5) o 2:31.2.

- Cieszymy się. Dziesięć odcinków specjalnych za nami - mówił Mikołaj Marczyk po ostatnim oesie, podczas relacji przeprowadzonej przez Automobilklub Krakowski. - Mamy dużą satysfakcję, że jesteśmy na mecie tego tak naprawdę trudnego rajdu ze względu na warunki atmosferyczne. Były krótkie próby, ale każda inna i wymagająca. (Odcinek) Brzegi to prawdziwy rajdowy klimat z miejscami gdzie hamujemy z prędkości 160 km/h, 170 km/h w błocie i w wodzie, tak więc to były wymagające rajdowe elementy. Wczorajsza Wieliczka była w pełnym śniegu. Dużo nauki i fajne przetarcie jeżeli chodzi o początek sezonu, natomiast to nie my z Szymonem jesteśmy tutaj najważniejsi. Cieszymy się, bo ja zawsze na memoriale byłem jako kibic. Teraz po raz pierwszy miałem okazję wystartować jako zawodnik i cieszę się, że uczciliśmy dobrą jazdą Mariana i Janusza.

Czwarte miejsce zajęli zwycięzcy klasy 1 - Jakub Matulka i Kamil Heller (Ford Fiesta). Byli wiceliderami w generalce do szóstego odcinka specjalnego, drugiej niedzielnej próby. Po OS7 spadli na trzecie miejsce, a po ostatnim przejeździe odcinka Brzegi z trójki wypchnął ich Tochowicz. Ostatecznie byli 10,7s za podium.

Drugie miejsce w klasie 1 zajęli Mateusz Gołek i Michał Jurgała (Ford Fiesta). Na swoje konto zapisali jeden oes w klasyfikacji generalnej, pierwszy przejazd próby Wieliczka Rynek. Drugi już nie ułożył się po ich myśli bowiem w trudnych warunkach przy opadach śniegu, spadli z drugiego na czwarte miejsce w rajdzie, trzecie w grupie aut na jedną oś. W niedzielę odrobili część strat, po szóstym odcinku awansując na drugie miejsce w klasie 1 kosztem Tomasza Pławeckiego i Pawła Kaima (Peugeot 208 R2). Taka kolejność czołowej trójki w ośce utrzymała się już do mety rajdu.

W klasyfikacji historycznej triumfowali Marek Suder i Marcin Kowalik (Ford Sierra Cosworth 4x4). Grzegorz Olchawski i Łukasz Wroński (Audi Quatro) zajęli drugie miejsce, a trzecie Michał Szerla i Grzegorz Ślęczka (BMW E30).

