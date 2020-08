Elektryczny Citroën C3 ERX

W konstrukcji wykorzystano 80 procent części z Citroëna C3 R5. Układ napędowy oparto na opracowanym przez STARD systemie Revelution z trzema elektrycznymi silnikami o łącznej mocy 450 kW.

Citroën Racing przygotuje C3 ERX dla klientów. Samochód można będzie wykorzystać w wyścigach górskich, rajdach i rallycrossie. Gotowy do startu pojazd ma kosztować 374.000 euro.

- Od czasu skierowania do sprzedaży C3 R5 w 2018 roku, nasz samochód stał się punktem odniesienia w swojej klasie - mówi Didier Clement, szef klienckiego działu Citroën Racing. - C3 R5 pokazał swój potencjał na rajdowych trasach, zapewniając STARD solidną bazę do rozwoju C3 R5 ERX. Jesteśmy zachwyceni mogąc wesprzeć STARD w tym ambitnym projekcie i zamierzamy go dokładnie obserwować. Motorsport znajduje się w punkcie zwrotnym. Będziemy oglądali coraz więcej konkurencyjnych samochodów elektrycznych. C3 R5 ERX pokazuje, ze nasza rodzina C3 R5 stale rośnie, a nowy produkt wygląda obiecująco.