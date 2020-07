Neuville połączy siły z Timmym Hansenem, urzędującym mistrzem świata w rallycrossie. Obaj wystąpią w klasie CrossCar/Crosscart jako LifeLive Nordic Team, który jest „fuzją” LifeLive - rodzinnej firmy Neuville'a oraz Hansen Motorsport. Zawodnicy wykorzystają CrossCara TN5 zbudowanego przez LifeLive.

- Bardzo się cieszę, że będę mógł wystąpić na tym bardzo znanym rallycrossowym torze podczas niemniej sławnego weekendu - powiedział Neuville. - Śledziłem RallyX Nordic w zeszłym roku. Wyglądało to interesująco, więc z niecierpliwością czekam na swój występ.

- Jest to również świetna okazja, aby zaprezentować naszego TN5 w Skandynawii. Nikt wcześniej nie jeździł tym CrossCarem w Szwecji, więc będzie to nowy rozdział dla LifeLive Nordic. All-Star Magic Weekend to dla nas wielka premiera. Jesteśmy świadomi, że będzie to ogromne wyzwanie dla naszego zespołu. Wszyscy konkurenci mają duże doświadczenie, dlatego przyjeżdżamy, aby pozyskać pierwsze informacje na temat prędkości i poprawek, które należy wprowadzić.

All-Star Magic Weekend odbędzie się w dniach 2-5 lipca.