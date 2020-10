W drodze na zawody jest lider najmocniejszej klasyfikacji supercars Zbigniew Staniszewski. Olsztyński kierowca w Fordzie Fiesta RX ma tylko jedno zadanie do wykonania. Wrócić z Włoch z tytułem mistrzowskim.

Jego najgroźniejszym rywalem jest Austriak Alois Höller w Fordzie Fiesta RX. Przewaga Staniszewskiego wynosi 39 punktów, ale we Włoszech jest do zdobycia podwójna liczba oczek. Zarówno w sobotę, jak i w niedzielę odbędą się po trzy biegi kwalifikacyjne oraz półfinały i finał.

- Przed nami decydujące starcia w mistrzostwach CEZu (Central European Zone). Chciałbym wrócić z Włoch z tytułem i nie oglądać się na ostatnią eliminację, która ma się odbyć na Słowacji. Pierwotnie miała być to łączona eliminacja mistrzostw CEZu i Polski, ale ze względu na pandemię i słowackie obostrzenia najprawdopodobniej dojdzie do rozłączenia cyklów. Wyjechaliśmy do Włoch we wtorek rano. Za nami pierwszy przystanek, czyli tor Słomczyn i ostatnie testy zawieszenia. W środę dotarliśmy na przedmieścia Wiednia. To tutaj mieści się stajnia rajdowa Manfreda Stohla, który koordynował budowę naszego rallycrossowego potwora. Planujemy rutynowy przegląd auta i dopieszczanie szczegółów - powiedział Zbigniew Staniszewski.

- W piątek dojedziemy do Włoch i rozpocznę zapoznanie z torem, którego nigdy wcześniej nie widziałem. A do zapoznania tradycyjnie posłuży mi rower. Takie są przepisy i doskonale sobie z tym radzę. Fiestą wyjedziemy na tor dopiero podczas sobotniego treningu. Do zgarnięcia w weekend podwójna liczba punktów i to dla nas pewnego rodzaju nowość. Priorytetem jest pojechać mądrze i powalczyć o jak największą liczbę małych punktów. Wiem, że kibice żądają zwycięskich bitew, ale my mamy do wygrania całą wojnę - zakończył

