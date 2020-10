Staniszewski: Rajdowe doświadczenie wzięło górę

W sobotnim wielkim finale olsztyński kierowca w Fordzie Fiesta RX o dwie sekundy pokonał mistrza Włoch Luciano Cobbę jadącego KIĄ Rio RX i o pięć sekund Ivana Carmellino zasiadającego w Fiacie Grande Punto RX. 24 punkty zdobyte w klasyfikacji mistrzostw CEZ zapewniły Polakowi tytuł jeszcze przed rozegraniem piątej rundy.

- Mamy to. Jesteśmy mistrzami Europy strefy centralnej w najmocniejszej klasie Supercars. Doświadczenie i doskonała forma całego zespołu zaprocentowały znakomitym występem we Włoszech. Moja rozpędzona ekipa przyjechała na nowy tor, zgarnęła co swoje i już jesteśmy w drodze do kraju bo przed nami jeszcze finałowa runda mistrzostw Polski - powiedział Zbigniew Staniszewski.

- Cieszę się że napsułem tyle krwi lokalnym włoskim kierowcom - nie ukrywał. - Luciano Cobbe, którego wspiera były kierowca rajdowy Gigi Galli, mieszka trzydzieści kilometrów od toru i zna go jak własną kieszeń. Nam wystarczyło osiem treningowych okrążeń w sobotę rano aby wygrać kwalifikacje i wielki finał. Tor jest bardzo techniczny, w sześćdziesięciu procentach szutrowy, z wieloma zaciskającymi się zakrętami. Na szczęście moje doświadczenie rajdowe wzięło górę i nie sprawił mi większych problemów. Zwycięstwo na włoskiej ziemi to doskonały prognostyk przed finałem mistrzostw Polski.

- Rozpoczynamy przygotowania do finałowej rundy w Słomczynie. Wobec odwołania zawodów na Słowacji mistrza Polski wyłoni rywalizacja na torze pod Grójcem. Dziękuję za niezliczone ilości gratulacji, ale świętowanie planujemy dopiero po zakończeniu mistrzostw Polski. Trzymajcie kciuki - podsumował.