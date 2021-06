Staniszewski: W Austrii walczymy o zwycięstwo

W najbliższy niedzielę 13 czerwca odbędzie się trzecia runda cyklu, tym razem na austriackim torze w Greinbach. Na liście zgłoszeń widnieje 76 kierowców, w tym ośmiu w najmocniejszej klasie Supercars. Wśród nich lider Luigi Gyula Lajos w Peugeocie 208 ERX oraz zajmujący drugie miejsce w klasyfikacji Zbigniew Staniszewski w Fordzie Fiesta RX. Olsztyński kierowca traci do Węgra tylko trzy punkty.

- Po rundzie na Węgrzech przydały nam się te trzy tygodnie przerwy bo samochód wrócił dość mocno poobijany i potrzebował trochę pracy, aby wrócić do optymalnych parametrów - powiedział Zbigniew Staniszewski. - Jako ekipa jesteśmy mocno zahartowani bo walczyliśmy z węgierską czołówką jak równi z równym. Najbardziej jestem zadowolony że cały zespół został w czasie obu pierwszych rund mocno przećwiczony. Z każdym startem, wyścigiem, dniem na torze łapiemy nowe doświadczenia i pewność siebie. Fiesta została doregulowana, a proszę mi wierzyć liczba przeróżnych ustawień samochodu jest naprawdę imponująca. To nowy dla nas samochód więc nasze problemy i drobne sprzętowe niedociągnięcia śmiało można przyrównać do chorób wieku niemowlęcego. Na szczęście to za nami. Mamy poprawki, nowe ustawienia więc chcemy wreszcie korzystać ze 100% potencjału naszego supercara.

- W Austrii walczymy o zwycięstwo. Czas na bardzo dobry wynik - dodał. - Runda mistrzostw Europy została zaplanowana tylko na jeden dzień, niedzielę. My startujemy tam jednak przez dwa dni bo sobotnie zmagania w rywalizacji mistrzostw Austrii będą doskonałym treningiem przed niedzielnymi wyścigami w CEZie. Tor znam z wcześniejszych testów, ale nie jechałem po nim żadnych zawodów. 80% zakrętów to partie bardzo szybkie więc każdy kontakt samochód-samochód może skutkować spektakularnym wypadnięciem z toru. Łatwo nie będzie, ale walczymy o jak najlepszy wynik i pozycję lidera w mistrzostwach Europy. Sezon nabiera rozpędu. Teraz Austria, za dwa tygodnie runda w Czechach. Będzie się działo.

W klasie S1600 powalczą Damian Litwinowicz oraz Radosław Raczkowski. Paweł Melon będzie rywalizował w grupie Super Touring Cars +2000, a Robert Dąbrowski w -2000.