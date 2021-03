W sezonach 2017-2019 Oponeo Motorsport było promotorem i organizatorem mistrzostw Polski w rallycrossie, a zawodnicy w barwach jednego z największych sprzedawców opon w Europie tworzyli czołówkę krajowego czempionatu w wielu klasach. Oprócz wymienionych Topolewskiego i Gagackiego, po wysokie lokaty w wyścigach sięgali także inni reprezentanci zespołu: Jerzy Bieńkowski, Rafał Berdys czy Wojciech Topolewski.

– Po trzech owocnych i bardzo emocjonujących sezonach startów w krajowym rallycrossie, w 2021 roku robimy krok do przodu i będziemy się ścigać w mistrzostwach Europy. Rywalizacja za kierownicą rallycrossowego Super Cara to fantastyczna odskocznia od codzienności i nagroda za ciężką pracę, ale przede wszystkim – wielka frajda. A jeżeli dołożymy do tego możliwość sprawdzenia się na zupełnie nowych torach, to radość osiąga jeszcze wyższy pułap – mówi Dariusz Topolewski.

Zawody zaliczane do kalendarza mistrzostw Europy towarzyszom rundom światowego czempionatu rozgrywanym na Starym Kontynencie. Na rok 2021 zaplanowano pięć rund, choć ich przeprowadzenie naturalnie zależy od sytuacji epidemicznej na świecie. Inauguracja sezonu ma się odbyć w weekend 22-23 maja na słynnym belgijskim torze Spa-Francorchamps.

– Choć w 2020 r. nie startowaliśmy, to nie przespaliśmy tego czasu. Przerwa pozwoliła skrupulatnie zająć się samochodami, dzięki czemu i Fiesta i Polo są w pełni gotowe do rywalizacji na wysokim poziomie. Jako Oponeo Motorsport nie organizujemy już mistrzostw Polski, ale chcieliśmy wesprzeć ten cykl organizując i sponsorując dwie tegoroczne rundy na torze w Toruniu. Nasza propozycja nie spotkała się z zainteresowaniem, w związku z tym nasze wysiłki, środki i zaangażowanie skupiliśmy już wyłącznie na realizacji planu startów w mistrzostwach Europy. Co ciekawe, w tym roku znowu utworzę załogę z Marcinem Bilskim. Mój wieloletni pilot, z którym zdobyłem m.in. tytuł rajdowego mistrza Polski w grupie N i N3, będzie moim spotterem, czyli „oczami”, które widzą co się dzieje na torze i podpowiadają mi jaką taktykę obrać podczas wyścigu – wyjaśnia Marcin Gagacki.

Starty w Europie to jednak nie wszystko. Zarówno Gagacki i Topolewski planują również powalczyć w wybranych rundach mistrzostw Polski – również w klasie Super Cars. W krajowym czempionacie barwy Oponeo.pl będą reprezentować także Jerzy Bieńkowski oraz Wojciech Topolewski, którzy zmierzą się z mocną i liczną grupą rywali w klasie RWD Cup.

Samochody, z których korzystają Topolewski i Gagacki to najmocniejsze i najbardziej zaawansowane konstrukcje, jakimi można się ścigać w rallycrossie. Te auta zbudowano od podstaw z myślą o rywalizacji w tej widowiskowej dyscyplinie. Napędza je silnik o mocy blisko 600 KM, przenoszonej na wszystkie cztery koła za pomocą sekwencyjnej skrzyni biegów. Dzięki temu rallycrossowe Super Cary dosłownie katapultują od 0 do 100 km/h. Robią to szybciej niż bolidy Formuły 1. Zajmuje im to mniej niż 2 sekundy.

Kalendarz rallycrossowych mistrzostw Europy 2021:

22-23 maja: Spa-Francorchamps (Belgia)

19-20 czerwca: Kouvola (Finlandia)

3-4 lipca: Höljes (Szwecja)

24-25 lipca: Barcelona-Catalunya (Hiszpania)