Zbigniew Staniszewski po raz trzeci z rzędu wywalczył tytuły Mistrza Europy Strefy Centralnej oraz Mistrza Polski w Rallycrossie w najmocniejszej klasie Supercars.

Olsztynianin przypieczętował sukces podczas łączonej rundy, która odbyła się w miniony weekend na słowackim torze Slovakiaring. Kierowca Forda Fiesty RX po bezpiecznej i rozsądnej jeździe zajął drugie miejsce w finale tuż za najgroźniejszym rywalem Alesem Fucikiem z Czech. W obu cyklach do końca rywalizacji została do rozegrania jedna runda. Przewaga Staniszewskiego jest na tyle duża, że już teraz może świętować obronę podwójnej korony.

- To nasz wielki dzień. Jesteśmy bardzo zadowoleni. My czyli cały zespół - powiedział Staniszewski. - Cały rok na to pracowaliśmy. Już po ostatniej rundzie rok temu w październiku 2021 rozpoczęliśmy pracę nad obroną tytułów. Udało się. Rok wielkich zmagań. Najpierw przygotowania, a potem ciężka praca w trakcie sezonu. Dwanaście weekendów wyścigowych, mnóstwo treningów, zarówno supercarem, jak i rajdówką. Cały zespół ciężko na to pracował. Nie było łatwo. A już szczególnie trudno było tu na torze Slovakiaring, gdzie kończymy naszą rywalizację.

- Pierwszego dnia nasz rywal do tytułu Fucik był bardzo agresywny - dodał. - Dwa razy musiałem wciskać hamulec aby nie doszło do zderzenia. Nie ma mu się co dziwić, walczył o tytuły mistrza Europy oraz mistrza swojego kraju. Nie udało mu się. To my zdobywamy wszystkie możliwe klasyfikacje. Również po raz drugi, trochę przy okazji, zostaliśmy mistrzami Czech. Jestem niesamowicie zadowolony, ale i potwornie zmęczony. Dzisiaj ciężko o piękne zdania. Na podsumowania jeszcze przyjdzie czas. Wracamy do Olsztyna z tarczą i pięknymi tytułami. Bardzo dziękuję zespołowi, rodzinie i kibicom.

W finale trójkę skompletował Łukasz Złotnicki zasiadający w Fordzie Fiesta RX Supercar Light.

W decydującej rozgrywce klasy SuperTouringCars +2000, Sławomir Wołoch pokonał Łukasza Zolla i Zoltana Helda.

- Słowacja powitała zawodników bardzo dobrą pogodą, która utrzymała się przez całe zawody, choć na początku pierwszego dnia nad nami zawisły ciemne chmury - relacjonował Zoll. - Mieliśmy dwie przygody z samochodem i to jedna po drugiej. Podczas pierwszej sesji treningowej, już na samym jej początku doszło do niegroźnej usterki układu chłodzenia. Szybko usunięta pozwoliła nam na udział w drugiej sesji treningowej. Lecz i tym razem auto miało trochę inne plany od naszych. Finalnie, dzięki szybkiej i sprawnej pracy serwisu stanąłem na starcie pierwszej kwalifikacji, którą wygrałem.

- W kolejnych kwalifikacjach po wyrównanej walce zdobywałem ważne dla mnie punkty budując swoją przewagę, a z samochodem do końca zawodów nie mieliśmy większych problemów. Przyznam, że z dużą przyjemnością wróciłem na ten tor. Szybki, wymagający skupienia i dający sporo radości z jazdy, szczególnie gdy podejmuje się udane próby wyprzedzania - dodał.

W SuperTouringCars -2000 nie było niespodzianek i triumfował Roman Castoral. Za kierowcą Opla Astry OPC finiszowali Jakub Kowalczyk i Martin Sindelek.

Klasa SuperTouringCars -1600 padła łupem Radka Dvoraka. Na drugim stopniu stanął Konrad Gryz, a na trzecim Michal Sklenar.

Czołową trójkę w RWD Cup utworzyli Jacek Lepianka, Jarosław Frydrych i Piotr Dobrowolski.

W rywalizacji SC Cup najlepiej spisał się Robert Kabat. W finale Julian Śmiechowski ustąpił mu o niespełna pół sekundy. Trzeci był Alan Czyż.

Finałową rundę mistrzostw Polski będzie gościł Tor Poznań w dniach 21-23 października.

Video: World RX of Spa-Francorchamps 2022