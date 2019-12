Trzeci etap odwołany

Na 451-kilometrowym etapie planowano odcinki Panone (64,52 km), Monduli (156,00 km) i odwróconą powtórkę Panone.

- Podjęto w stu procentach właściwą decyzję - poinformował Osian Pryce. - Jako zawodnicy nie mamy co do tego żadnych wątpliwości. Samochody poradziłyby sobie z wodą na odcinkach, ale nie z powodzią. Jutro wznawiamy rywalizację w drodze do Tangi na tanzańskim wybrzeżu.

W rajdzie prowadzi kenijsko-brytyjska załoga Onkar Rai/Drew Sturrock.

Fot. facebook.com/osianprycerallying