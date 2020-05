Baja Szczecinek - Nowe miejsce, nowy termin

Wszystko gotowe

“Większość spraw udało nam się przygotować jeszcze przed nadejściem pandemii koronawirusa i w zasadzie jesteśmy gotowi do rozegrania zawodów nawet za tydzień” - mówi Andrzej Derengowski, przewodniczący komitetu organizacyjnego Baja Szczecinek. Gotowa jest baza rajdu, trasa oraz uzyskano wszelkie niezbędne pozwolenia i zgody administracyjne.

Sezon miał się rozpocząć na początku maja, od rajdu w Żaganiu. Jednak w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego, rajd trzeba było przełożyć. Nowy termin Baja Europe na razie nie jest znany, ale spekuluje się, że impreza odbędzie się w listopadzie.

Baja Szczecinek początkowo planowana była na pierwszy weekend czerwca. Jednak granice wciąż są zamknięte, a dopiero od 4 maja można korzystać z hoteli, choć nadal w ograniczonym stopniu. Dodatkowo na obecną chwilę nie znamy jeszcze konkretnego terminu zniesienia obostrzeń dotyczących motorsportu. Dlatego organizator podjął bezpieczną decyzję o przeniesieniu zawodów na późniejszy termin 24-25 lipca, w miejsce odwołanego Rajdu Polskie Safari.

Międzynarodowa ranga

Przeniesienie Baja Szczecinek na inny termin nie było takie proste, bo impreza zaliczana jest do międzynarodowego cyklu Mistrzostw FIA Strefy Europy Centralnej w Rajdach Terenowych (FIA-CEZ), i to ten kalendarz ma pierwszeństwo nad rywalizacją krajową. Wykorzystano to, że Rajd Polskie Safari też miał być rundą FIA-CEZ. Dzięki temu uniknięto negocjacji na szczeblu międzynarodowym.

Baja Szczecinek to także runda Mistrzostw Czech oraz po raz pierwszy runda Mistrzostw Węgier. Jeśli federacje czeska i węgierska nie zmienią planów, Baja Szczecinek będzie miała bardzo ciekawą obsadę. “Liczymy na otwarcie granic pomiędzy krajami Unii Europejskiej do końca lipca. Bardzo nam zależy na zawodnikach z zagranicy. Ich obecność podnosi poziom rywalizacji i sprawia, że jest ona bardziej widowiskowa. Zagraniczne załogi triumfowały w Baja Szczecinek już trzykrotnie” - podkreśla Marcin Fiejdasz, dyrektor rajdu Baja Szczecinek.

Dwa dni rajdowej rywalizacji

Trasa tegorocznej edycji będzie się składała łącznie z pięciu OS-ów i dwóch dni ścigania. W piątek 24 lipca zawodnicy rozpoczną zmagania od 5-kilometrowego odcinka kwalifikacyjnego. Tego samego dnia, po wyborze pozycji startowych przez najszybsze dziesięć załóg i ustaleniu kolejności startowej, zawodnicy zmierzą się dwukrotnie z 42-kilometrowym odcinkiem specjalnym Okonek. Walka zakończy się dzień później dwukrotnie przejeżdżaną 61-kilometrową próbą na poligonie w Czarnym. Tradycyjną bazą rajdu będzie plac Koncertowy w Szczecinku. “Baja Szczecinek to kompaktowy rajd i jego formuła powinna sprawdzić się zwłaszcza w tak trudnym roku, jaki teraz mamy. Ogranicza ona nie tylko koszty organizacji, ale także koszty startu zawodników, a w tym roku każdy z nas będzie uważnie planował swój budżet.” - dodaje dyrektor rajdu.

Więcej szczegółów dotyczących Baja Szczecinek powinniśmy poznać pod koniec czerwca, gdy opublikowany zostanie regulamin oraz harmonogramu rajdu.

Pozostałe rundy RMPST na razie mają odbyć się bez zmian. Baja Poland, która jest także rundą Pucharu Świata FIA w Rajdach Terenowych, jest szykowana zgodnie z planem na pierwszy weekend września. Pod koniec września pojedzie węgierski Nyír1 Baja, a tradycyjna pozycja, czyli Wysoka Grzęda Baja Drawsko Pomorskie ma być rozegrana w drugi weekend października.

informacja prasowa