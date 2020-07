Baja Szczecinek odmraża rajdy cross-country

Samochody, SSV, motocykle i quady mogą w nim rywalizować w kilku narodowych seriach, a także w Mistrzostwach Strefy Europy Centralnej FIA-CEZ. Baja Szczecinek jest kompaktowym rajdem, z dwoma dniami ścigania na 5 oesach, zlokalizowanych w pięknym regionie Pomorza Zachodniego.

Pandemia koronawirusa zatrzymała na kilka miesięcy cały świat, w tym także świat rajdów cross-country. Wiele imprez zostało przełożonych albo odwołanych, pozostawiając zawodników głodnych ścigania. Jako, że świat wraca do życia, a wiele granic zostało otwartych, jest także zielone światło dla rajdów cross-country. Baja Szczecinek, która odbędzie się w dniach 24-25 lipca w Polsce, nie tylko otworzy Mistrzostwa Polski, Czech, Węgier oraz Strefy Europy Centralnej, ale będzie także jednym z pierwszych rajdów terenowych w Europie! Dosłownie odmrozi rajdy w tej części świata, dając zawodnikom możliwość poczucia wreszcie żaru ścigania.

Baja Szczecinek jest rajdem dobrze znanym polskim i czeskim zawodnikom, ponieważ przez kilka ostatnich lat była rundą Mistrzostw Polski i Mistrzostw Czech, a także Mistrzostw FIA-CEZ. W tym roku Baja Szczecinek po raz pierwszy w historii będzie także gościć załogi rywalizujące w Mistrzostwach Węgier.

Ale w rajdzie mogą wziąć udział także zawodnicy z całej Unii Europejskiej, jako, że Europa otworzyła w końcu swoje wewnętrzne granice. Odwołanie hiszpańskiej Baja Aragon jest znaczącą stratą dla tej dyscypliny sportu, ale wszyscy zawodnicy, którzy chcieli wziąć udział w tym rajdzie, zaplanowanym na ten sam weekend, co Baja Szczecinek, będą bardzo mile widziani na polskim rajdzie. Co prawda nie jest to runda Pucharu Świata, ale także oferuje wysoki poziom rywalizacji sportowej na dobrze przygotowanych trasach. Różne rangi rozgrywek i różne kategorie umożliwiają wzięcie w nim udziału praktycznie każdemu. Zawodnicy z licencjami i bez licencji w samochodach, SSV, na motocyklach i quadach (jedynym wyjątkiem są ciężarówki) znajdą tu dla siebie właściwą kategorię, a identyczna dla wszystkich trasa umożliwi tym, którzy rozpoczynają swoją karierę w cross-country, rywalizację ramię w ramię z mistrzami.

Baja Szczecinek jest dwudniowym rajdem, poprzedzonym odbiorami administracyjnymi i badaniami kontrolnymi, które odbędą się w czwartek, 23 lipca, wieczorem. Całkowita długość trasy Baja Szczecinek liczy 440 km, z czego 212 km to odcinki z pomiarem czasu. 24 lipca (piątek) zawodnicy zmierzą się z 5-kilometrowym Odcinkiem Kwalifikacyjnym oraz dwoma przejazdami 42-kilometrowego oesu „Okonek”. Na sobotę, 25 lipca, organizatorzy zaplanowali dwa przejazdy liczącego 61 km oesu „Czarne”.

Baza rajdu, park serwisowy, a także start i meta rajdu zlokalizowane są w Szczecinku – bardzo ładnym mieście na Pomorzu Zachodnim, w Polsce północno-zachodniej. Miasto jest dosłownie zbudowane na brzegach jeziora Trzesiecko, co sprawia, że jest ono także ciekawą propozycja na dłuższy pobyt. Zagraniczni zawodnicy, którzy przyjadą do Szczecinka 22 lipca, mogą liczyć na przygotowane przez organizatora przedrajdowe atrakcje.

Kompaktowa, dwudniowa formuła Baja Szczecinek jest przyjazna zarówno polskim, jak i zagranicznym zawodnikom, podobnie, jak koszty udziału w rajdzie. Również wpisowe jest przystępne – oscyluje pomiędzy 800 a 3300 zł, w zależności od pojazdu, rangi zawodów i terminu wpłaty. Zgłoszenia będą otwarte 23 czerwca, kiedy regulaminy zostaną opublikowane na stronie rajdu: http://bajaszczecinek.pl/zawodnicy-2020/.

bajaszczecinek.pl