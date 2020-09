Za zawodnikami dwa pierwsze rajdy sezonu – Baja Szczecinek i najważniejsza tegoroczna impreza Wysoka Grzęda Baja Poland, ale pretendentów do tytułów jest wciąż po kilku w wielu kategoriach. Nieprzewidywalna Baja Poland namieszała w klasyfikacjach generalnych. Ekstremalne warunki, a także okazjonalny start światowych gwiazd motorsportu sprawiły, że lokalni faworyci potracili punkty. Tym samym walka na każdym kilometrze Wysoka Grzęda Baja Drawsko Pomorskie ma ogromne znaczenie. A to gwarancja niesamowitych emocji.

Oni powalczą o tytuły

W królewskiej grupie T1 układ całego podium może się jeszcze kompletnie zmienić. Po dwóch rundach lideruje polsko-niemiecka załoga Jakub Przygoński/Timo Gottschalk (Toyota Hilux Overdrive), która ma za sobą Miroslava Zapletala i Marka Sykorę (HE EVO), czyli obrońców tytułu. Za nimi prawdziwe gwiazdy - 13-krotny zwycięzca Rajdu Dakar Stephane Peterhansel z Edouardem Boulangerem (Mini) i Bernhard ten Brinke z Tomem Colsoulem (Toyota Hilux), którzy swoje wysokie pozycje zawdzięczają podium w Baja Poland. Za nimi na piątym miejscu ex aequo dwie załogi - Michał i Julita Małuszyńscy (Mini) dzięki znakomitemu wynikowi w Szczecinie zrównali się punktami z Pawłem Molgo i Maciejem Martonem w Fordzie. Szanse na podium mają jeszcze też Marek Goczał i Michał Kuśnierz (VW).

Najbardziej zacięta jest rywalizacja w grupie T2, czyli wśród seryjnych samochodów terenowych. Różnica między pierwszą a piątą załogą to zaledwie 11,5 punktu. Choć pierwszą rundę wygrał duet w Toyocie Land Cruiser, a drugą w Dacii Duster, to w klasyfikacji generalnej prowadzą Grzegorz Szwagrzyk i Jakub Moliter w Mitsubishi Pajero. Ich przewaga jest jednak minimalna - zaledwie 0,5 punktu tracą Michał Horodeński z Arkadiuszem Sałacińskim (Toyota Land Cruiser). Tyle samo dzieli pary Cebula/Chilarzewski (Dacia Duster) i Piec Marczewski (Toyota Land Cruiser), zajmujące odpowiednio trzecie i czwarte miejsce. Co więcej, załogi w Dusterach będą bić się też o punkty w klasyfikacji Dacia Duster Motrio Cup - po dwóch rundach największy dorobek mają Tadeusz Rzeżuchowski z Wojciechem Jermakowem.

W grupach narodowych TH i T4 Nat. mamy zdecydowanych liderów. W TH z bezpieczną przewagą prowadzą Jacek Soboń i Przemysław Markowski w Nissanie Navara, a w T4 Nat. Michał Goczał i Kamil Heller w Can-Amie, którzy jednak tytułu jeszcze nie mogą być pewni. Wśród ciężarówek lideruje trio Valtr, Valtr, Kaplanek w Iveco Powerstar.

W pucharze Polski tylko rodzinny duet Tomasz Gołka i Filip Gołka w grupie S1 może cieszyć się z dużej przewagi punktowej. W pozostałych klasyfikacjach liderzy - Domink Jazic i Krzysztof Kuszewski w S2 i Marcin Graczyk w SSV, mają zaledwie kilka punktów przewagi nad rywalami.

Wśród motocyklistów prowadzi Maciej Giemza (Husqvarna), który zgarnął komplet punktów we wszystkich rundach tego sezonu. Taki sam dorobek w grupie Q2, czyli dla quadów z napędem na jedną oś, ma Kamil Wiśniewski (Yamaha). Regularność i dwa drugie miejsca zapewniły Marcinowi Taladze (Can-Am) prowadzenie w grupie Q4. W pucharze Polski motocyklowej stawce lideruje Jacek Bartoszek (KTM).

Poligon Drawski wyłoni zwycięzców?

Tereny w Drawsku Pomorskim to wizytówka polskich rajdów terenowych. Można tu wytyczyć bardzo trudne, ale dające ogromną frajdę z jazdy, trasy. Odcinki specjalne swoją długością i trudnością dorównują Rajdowi Dakar, a pod względem długości trasy Wysoka Grzęda Baja Drawsko Pomorskie jest drugim rajdem tego typu w Polsce po Baja Poland.

Organizator wykorzystał walory Pojezierza Drawskiego i wytyczył trasę, która spodoba się miłośnikom szybkiej i widowiskowej jazdy w terenie. Zawodnicy zmierzą się z piaszczystymi partiami, szybkimi prostymi przez wzniesienia na otwartych przestrzeniach oraz krętymi i wąskimi leśnymi ścieżkami. Obok dobrego tempa, kluczem do sukcesu w rajdzie może okazać się prawidłowa nawigacja, która zawsze była wymagająca na poligonie. Jeśli październikowa pogoda nie okaże się łaskawa, to zawodnicy będą musieli ponownie walczyć z błotem i potężnymi kałużami - jak podczas Baja Poland.

W piątek 9 października rajd Wysoka Grzęda Baja Drawsko Pomorskie zainauguruje prezentacja załóg na terenie miasteczka rajdowego przy ul. Prusa. Prosto z rampy zawodnicy ruszą na 20-kilometrowy odcinek kwalifikacyjny. Dzień później prawdziwe wyzwanie - organizatorzy zaplanowali dwa przejazdy liczącego 142,5 km oesu na Poligonie Drawskim. Dla zawodników z RPPST i MPRB / PPRB trasa rajdu będzie nieco krótsza, bo drugi przejazd najdłuższego oesu zakończą na 75 kilometrze. A uczestnicy Baja Poland Series, czyli cyklu imprez dla amatorów powołanego przez Fundację Baja Poland, będą mieli do pokonania piątkowy odcinek kwalifikacyjny oraz dwukrotnie 75-kilometrowy oes na poligonie. Rajd zakończy ceremonia wręczenia nagród w miasteczku rajdowym w sobotni wieczór.

Organizatorzy Wysoka Grzęda Baja Drawsko Pomorskie znów spodziewają się gwiazdorskiej obsady. Wszystkich startujących w rajdzie poznamy 5 października.

Skrócony program Wysoka Grzęda Baja Drawsko Pomorskie 2020

Poniedziałek, 5 października

12:00: Publikacja listy zgłoszeń do rajdu

www.bajadrawsko.pl

Piątek, 9 października

(poniższe czasy podane są dla pierwszego startującego pojazdu)

15:00: Start rajdu

Miasteczko Rajdowe Drawsko Pomorskie - ul. B. Prusa

15:30: QS-1 POLIGON – Odcinek Kwalifikacyjny, 20 km

Poligon Drawsko Pomorskie

18:30: Wybór pozycji startowych przez 10 najlepszych kierowców

Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim

Sobota, 10 października

(poniższe czasy podane są dla pierwszego startującego pojazdu)

7.15: Re-start rajdu

Miasteczko Rajdowe Drawsko Pomorskie - ul. B. Prusa

08:00: OS-2 DRAWSKO POMORSKIE, 142,5 km

Poligon Drawsko Pomorskie

13:15: OS-3 DRAWSKO POMORSKIE, 142,5 km

Poligon Drawsko Pomorskie

15:00: Meta rajdu

Miasteczko Rajdowe Drawsko Pomorskie - ul. B. Prusa

19:00: Ceremonia rozdania nagród

Miasteczko Rajdowe Drawsko Pomorskie - ul. B. Prusa

informacja prasowa