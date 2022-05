Krzysztof Hołowczyc pilotowany przez Łukasza Kurzeję wystartuje w nadchodzącej impreze za kierownicą BMW X3. Doskonale znany rajdowy duet po pierwszej rundzie prowadzi w klasyfikacji generalnej mistrzostw Polski.

Rywalizacja na trasie najbliższego rajdu zapowiada się emocjonująco. Na starcie poza Hołkiem stanie wielu szybkich i skutecznych zawodników, m.in. Michał Małuszyński w MINI John Cooper Works Rally, który jest aktualnie liderem Pucharu Europy w rajdach Baja, a także Misroslav Zapletal w Hummerze H3.

- Rajd zapowiada nam się ciekawie. Rywalizacja będzie z pewnością bardzo wyrównana, jednak nie będę ukrywał, że liczę na dobry wynik. Mamy z Łukaszem spore doświadczenie, a rywalizacja napędza nas do jeszcze szybszej jazdy, tak więc mogę powiedzieć, że jestem spokojny. Cieszę się również, że stawka robi się coraz silniejsza, ponieważ działa to bardzo pozytywnie na rozwój całej dyscypliny, zapraszam wszystkich do kibicowania - powiedział Krzysztof Hołowczyc.

W najmocniejszej klasie T1.1 będą ścigały się również załogi Frantisek Brutovsky/Petr Hauptmann, Włodzimierz Grajek/Łukasz Łaskawiec, Zdenek Porizek/Pvale Vaculik, Marek Janaszkiewicz/Agnieszka Janaszkiewicz oraz Robert Kufel, który w zgłoszeniu nie podał pilota.

Zawodnicy rozpoczną rajd w piątek od honorowego startu w miejscowości Jastrowie, następnie załogi pokonają 17 kilometrowy odcinek kwalifikacyjny. Sobota to dzień głównych zmagań i trzykrotny przejazd odcinka specjalnego o długości 61 kilometrów, na terenie leśnym oraz drogach poligonowych.