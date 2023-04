W dniach 1-2 kwietnia odbędzie się Columna Medica Baja Drawsko, pierwsza odsłona RMPST. Rajd jest także zaliczany do klasyfikacji Mistrzostw Europy Strefy Centralnej i do Pucharu Polski.

Na liście zgłoszeń znalazło się siedem załóg w klasie T1. Na jej czele są Miroslav Zapletal z Markiem Sykorą w Hummerze H3 Evo. Do obrony tytułu stają Krzysztof Hołowczyc i Łukasz Kurzeja. Zapowiedzieli się też m.in. Michał Małuszyński z Krzysztofem Antończakiem w MINI John Cooper Works Rally czy Tomasz Baranowski z Xavierem Panserim w Toyocie Hilux T1. W sumie na starcie powinniśmy zobaczyć 28 pojazdów w różnych klasach.

Dla Hołowczyca i Kurzei, obrońców tytułu, będzie to pierwszy tegoroczny start w Polsce. Na trasach drawskiego poligonu ponownie pojawią się w BMW X3 CC, które po poprzedniej kampanii przeszło kilka istotnych zmian, mających na celu poprawienie tempa na odcinkach specjalnych.

- Rozpoczynamy sezon mistrzostw Polski, który jest dla nas jednym z trzech cykli w jakich startujemy w tym roku. Poza Pucharem Świata w Rajdach Baja, w którym rywalizujemy w MINI T1 Plus, w naszym programie startów znalazły się RMPST, jak również Puchar Europy w Rajdach Baja - powiedział Hołowczyc. - To bardzo intensywny czas i możecie mi wierzyć, że jest to ogromne wyzwanie logistyczne, wymagające maksymalnego zaangażowania wszystkich członków zespołu. Oczywiście bardzo się cieszę, że będziemy mogli zaprezentować się przed naszymi kibicami w nowych barwach, z nową bardzo silną grupą sponsorów. Plan jest zawsze taki sam, ciśniemy żeby w niedzielę stanąć na środkowym stopniu podium.

Rajd rozpocznie się uroczystym startem przed Urzędem Miasta w Drawsku Pomorskim o godzinie 15:00 i składał się będzie z czterech odcinków specjalnych. Dwa zostaną rozegrane w sobotę i dwa w niedzielę. Łączna długość to 269 kilometrów oesowych. Zwycięzców poznamy w niedzielne popołudnie.

LISTA ZGŁOSZEŃ

Harmonogram rajdu Columna Medica Baja Drawsko 2023:

Sobota, 1 kwietnia

15:00 – oficjalny start

15:30 – OS 1 Drawsko Pomorskie (61,5 km)

17:00 – OS 2 Drawsko Pomorskie (61,5 km)

Niedziela, 2 kwietnia

09:40 – OS 3 CSB Drawsko (73,5 km)

12:50 – OS 4 CSB Drawsko (73,5 km)

informacja prasowa