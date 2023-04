Rozegrana w dniach 1-2 kwietnia Columna Medica Baja Drawsko Pomorskie zainaugurowała Rajdowe Mistrzostwa Polski Samochodów Terenowych 2023. Rywalizowano również w ramach takich cykli jak Mistrzostwa Czech w Rajdach Terenowych, Mistrzostwa FIA Strefy Europy Centralnej w Rajdach Terenowych, a także Rajdowy Puchar Polski Samochodów Terenowych oraz w dedykowanym dla zawodników bez licencji Adventure Puchar Polski Samochodów Terenowych.

W sobotę ścigano się na dwukrotnie pokonywanym odcinku Drawsko Pomorskie (61,50 km), a w niedzielę na również dwa razy przejeżdżanej próbie CSB Drawsko (68,93 km).

Bez niespodzianek rajd przebiegł pod dyktando Krzysztofa Hołowczyca pilotowanego przez Łukasza Kurzeję. Po dwóch występach w Pucharze Świata w Rajdach Baja 2023, w którym rywalizują w Mini JCW Rally Plus, tym razem powrócili do BMW X3 CC, ale sporo poprawionego w porównaniu do poprzedniej kampanii.

Wygrali wszystkie odcinki specjalne. Za każdym razem drugie czasy notowali Michał Małuszyński i Krzysztof Antończak, którzy mimo awizowania Mini John Cooper Works Rally wystartowali Fordem F150. Zwycięzcom ustąpili o niespełna trzy minuty.

- Krótko mówiąc plan wykonaliśmy w stu procentach. W naprawdę trudnych warunkach wygraliśmy z Łukaszem wszystkie odcinki, a tym samym cały rajd - powiedział Hołowczyc. - Deszcz, błoto, trudna trasa nawigacyjnie, to wszystko sprawiło, że Baja Drawsko był wyzwaniem. Nasze BMW spisało się świetnie, zespół X-Raid Team, który zajął się jego przygotowaniem i przebudową do tegorocznego sezonu zrobił znakomitą robotę.

Na trzecim stopniu podium generalki stanęła najszybsza załoga klasy T4 - Karol Lenkiewicz i Michał Marczewski zasiadający w Mavericku X3 XRS Turbo RR (+9.50). Blisko dziewięć minut za podium w łącznych wynikach, ale za to na trzeciej lokacie w T1 zameldował się Tomasz Baranowski pilotowany przez Xaviera Panseriego (Toyota Hilux).

W T4 trójkę skompletowali Grzegorz Urbanik/Dominik Brzozowski (Cam-Am Maverick)(+11.20) i Robert Mąsior/Damian Syty (Cam-Am Maverick X3)(+11.38).

W klasie TH Justinas Putys i Waldemaras Milasevskis (BMW 118D) pokonali Bartłomieja Wajzera i Maksymiliana Staniszewskiego (Dacia Duster) o 23.39. Obsadę podium uzupełnili Piotr Brakowiecki i Jakub Moliter (Dacia Duster) (+52.12) W T2 Piotr Borys i Michał Goleniewski (Mitsubishi Pajero Turbo Diesel V88W) o 13.14 wyprzedzili Andrzeja Kalitowicza i Daniela Siatkowskiego (Dacia Duster II). W Open zostali sklasyfikowani tylko Michał Horodeński i Arkadiusz Sałaciński (Toyota Land Cruiser HDJ80), a w T5 zasiadający w MAN-ie Dariusz Łysek, Tomasz Siwak i Grzegorz Baran.

Galeria zdjęć z rajdu:

Baja Drawsko Pomorskie 1 / 76 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Baja Drawsko Pomorskie 2 / 76 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Baja Drawsko Pomorskie 3 / 76 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Baja Drawsko Pomorskie 4 / 76 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Baja Drawsko Pomorskie 5 / 76 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Baja Drawsko Pomorskie 6 / 76 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Baja Drawsko Pomorskie 7 / 76 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Baja Drawsko Pomorskie 8 / 76 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Baja Drawsko Pomorskie 9 / 76 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Baja Drawsko Pomorskie 10 / 76 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Baja Drawsko Pomorskie 11 / 76 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Baja Drawsko Pomorskie 12 / 76 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Baja Drawsko Pomorskie 13 / 76 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Baja Drawsko Pomorskie 14 / 76 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Baja Drawsko Pomorskie 15 / 76 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Baja Drawsko Pomorskie 16 / 76 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Baja Drawsko Pomorskie 17 / 76 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Baja Drawsko Pomorskie 18 / 76 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Baja Drawsko Pomorskie 19 / 76 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Baja Drawsko Pomorskie 20 / 76 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Baja Drawsko Pomorskie 21 / 76 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Baja Drawsko Pomorskie 22 / 76 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Baja Drawsko Pomorskie 23 / 76 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Baja Drawsko Pomorskie 24 / 76 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Baja Drawsko Pomorskie 25 / 76 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Baja Drawsko Pomorskie 26 / 76 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Baja Drawsko Pomorskie 27 / 76 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Baja Drawsko Pomorskie 28 / 76 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Baja Drawsko Pomorskie 29 / 76 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Baja Drawsko Pomorskie 30 / 76 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Baja Drawsko Pomorskie 31 / 76 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Baja Drawsko Pomorskie 32 / 76 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Baja Drawsko Pomorskie 33 / 76 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Baja Drawsko Pomorskie 34 / 76 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Baja Drawsko Pomorskie 35 / 76 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Baja Drawsko Pomorskie 36 / 76 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Baja Drawsko Pomorskie 37 / 76 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Baja Drawsko Pomorskie 38 / 76 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Baja Drawsko Pomorskie 39 / 76 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Baja Drawsko Pomorskie 40 / 76 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Baja Drawsko Pomorskie 41 / 76 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Baja Drawsko Pomorskie 42 / 76 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Baja Drawsko Pomorskie 43 / 76 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Baja Drawsko Pomorskie 44 / 76 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Baja Drawsko Pomorskie 45 / 76 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Baja Drawsko Pomorskie 46 / 76 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Baja Drawsko Pomorskie 47 / 76 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Baja Drawsko Pomorskie 48 / 76 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Baja Drawsko Pomorskie 49 / 76 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Baja Drawsko Pomorskie 50 / 76 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Baja Drawsko Pomorskie 51 / 76 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Baja Drawsko Pomorskie 52 / 76 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Baja Drawsko Pomorskie 53 / 76 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Baja Drawsko Pomorskie 54 / 76 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Baja Drawsko Pomorskie 55 / 76 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Baja Drawsko Pomorskie 56 / 76 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Baja Drawsko Pomorskie 57 / 76 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Baja Drawsko Pomorskie 58 / 76 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Baja Drawsko Pomorskie 59 / 76 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Baja Drawsko Pomorskie 60 / 76 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Baja Drawsko Pomorskie 61 / 76 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Baja Drawsko Pomorskie 62 / 76 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Baja Drawsko Pomorskie 63 / 76 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Baja Drawsko Pomorskie 64 / 76 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Baja Drawsko Pomorskie 65 / 76 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Baja Drawsko Pomorskie 66 / 76 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Baja Drawsko Pomorskie 67 / 76 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Baja Drawsko Pomorskie 68 / 76 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Baja Drawsko Pomorskie 69 / 76 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Baja Drawsko Pomorskie 70 / 76 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Baja Drawsko Pomorskie 71 / 76 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Baja Drawsko Pomorskie 72 / 76 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Baja Drawsko Pomorskie 73 / 76 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Baja Drawsko Pomorskie 74 / 76 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Baja Drawsko Pomorskie 75 / 76 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera Baja Drawsko Pomorskie 76 / 76 Autor zdjęcia: Grzegorz Kozera