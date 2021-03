Kamena Rally Team w fabrycznym Polarisie

Wreszcie to, co krążyło dotąd w formie plotek i domysłów, można oficjalnie potwierdzić – Kamena Rally Team dołączył do zespołu fabrycznego Polaris! Tomasz Białkowski i Dariusz Baśkiewicz w sezonie 2021 rywalizować będą nowym pojazdem - Polarisem RZR PRO XP, który po raz pierwszy zagości na trasach rajdów zaliczanych do cyklu Mistrzostw Polski. Zawodnicy Kamena Rally Team mieli już okazję ten pojazd solidnie przetestować, a Polaris przyjrzeć się ich jeździe, dzięki czemu zdecydował się na długofalową współpracę z Wicemistrzami Europy i Polski.

- W zeszłym roku Polaris zaprosił nas na testy swojego najnowszego pojazdu, RZR PRO XP. Już po tych pierwszych testach byliśmy bardzo zadowoleni z jazdy tym pojazdem, naprawdę świetnie się prowadzi. Potem kilka razy spotykaliśmy się na kolejnych testach i rajdach, wymienialiśmy spostrzeżeniami, co ostatecznie zaowocowało oficjalnym powołaniem nas do zespołu fabrycznego. Ta współpraca przyniesie obustronne korzyści - my możemy liczyć na wsparcie techniczne producenta, dostęp do najnowszych technologii i doświadczenie, a Polaris, dzięki naszym sugestiom, może swój produkt rozwijać - mówi Tomasz Białkowski.

Pojazd, którym będzie się ścigać załoga Kamena Rally Team, jest dodatkowo przygotowany specjalnie pod rajdy typu baja, przede wszystkim wzmocniony. Dzięki doświadczeniu zawodników i współpracy z zespołem technicznym producenta, wszystkie sugerowane przez Tomasza Białkowskiego i Dariusza Baśkiewicza detale zostały ulepszone. Teraz czas na testy pojazdu „w warunkach bojowych”, czyli w rajdach. Tegoroczny plan startów Kamena Rally Team jest bardzo bogaty.

- W naszym kalendarzu na ten sezon trudno znaleźć dni wolne od rajdów – śmieje się Dariusz Baśkiewicz. - Chcemy ponownie powalczyć o tytuły Mistrzów Europy, Mistrzów Polski i Mistrzów Węgier, a to już daje całkiem dużą ilość rajdów, w jakich będziemy się ścigać. Dodatkowo chcemy także zmierzyć się z rajdami z cyklu Pucharu Świata, więc czekają nas wyjazdy do Hiszpanii, Portugalii, Włoch i na Węgry.

- Mamy nadzieję, że w tym sezonie wszystkie rajdy, jakie sobie zaplanowaliśmy, odbędą się i umożliwią nam powalczenie na trasach nowym pojazdem. Nie możemy się już doczekać pierwszego startu - dodaje Baśkiewicz.

Tym pierwszym startem w barwach zespołu fabrycznego Polaris będzie dla Kamena Rally Team zbliżająca się Baja Drawsko, która rozegrana będzie w dniach 9-10 kwietnia na Poligonie Drawskim. Dla Tomasza Białkowskiego i Dariusza Baśkiewicza, a także techników Polarisa, licząca ponad 300 km oesowych trasa tego rajdu, będzie prawdziwym „poligonem doświadczalnym”. Zarówno jedni, jak i drudzy, niecierpliwie czekają na tę pierwszą konfrontrację załogi i pojazdu z rywalami. Także stanowisko Kamena Rally Team zyska nową oprawę - Polaris zadba o to, by ich wspólna strefa serwisowa wyróżniała się w miasteczku rajdowym.

