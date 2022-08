Kubiczek i Staniszewski wygrywają Rajd Polskie Safari

Tegoroczna edycja Rajdu Polskie Safari stanowiła czwartą rundę Mistrzostw Polski Samochodów Terenowych oraz piąta rundę Mistrzostw Europy Strefy Centralnej w Rajdach Terenowych.

Ścigano się również w ramach mistrzostw Czech, Rajdowego Pucharu Polski Samochodów Terenowych, serii Dacia Duster Motrio Cup, jak i Mistrzostw i Pucharu Polski w Rajdach Baja,

Załogi miały do pokonania siedem odcinków specjalnych o łącznej długości ponad 200 kilometrów. Rywalizację rozpoczęła dość krótka próba późnym popołudniem w sobotę. Pozostałe oesy przejeżdżano w niedzielę, w deszczowych warunkach. Baza rajdu mieściła się w centrum Przasnysza, tuż obok rynku na którym zlokalizowano uroczysty start i metę zawodów.

Marek Kubiczek i Maksymilian Staniszewski (Can-Am Maverick X3) wygrali 41 edycję tych zawodów. Na ostatnim odcinku specjalnym odrobili stratę do dotychczasowych liderów.

Jeszcze przed startem do ostatniej próby rajdu wydawało się, że blisko minutowa przewaga Piotra Otko i Karoliny Otko, również jadących Maverickiem, pozwoli im bezpiecznie dowieźć do mety pierwszą pozycję. Jednak drugi przejazd próby Jednorożec wywrócił klasyfikację czołówki do góry nogami.

Otko na wspomnianej próbie zajął dopiero szóste miejsce i w efekcie spadł na drugą pozycję, przegrywając z Kubiczkiem w końcowej klasyfikacji rajdu o niespełna trzy sekundy.

Trzecie miejsce zajęli Jacek Żak i Artur Kordala w Polarisie RZR Pro XP, tracąc do zwycięzców prawie dwie minuty.

Swoistą pętlą zamknął rywalizację w Rajdzie Polskie Safari Krzysztof Hołowczyc pilotowany przez Łukasza Kurzeję. Kierowca BMW X3 CC wygrał pierwszy i… ostatni odcinek. Jednak najlepszy czas na próbie Jednorożec nie pozwolił mu zniwelować strat na tyle, aby wrócić na podium. Hołowczyc ostatecznie stracił blisko trzy minuty i zakończył walkę w Przasnyszu na czwartym miejscu.

- Zakończyliśmy z Łukaszem Rajd Polskie Safari. Wygraliśmy klasę T1. W tych ekstremalnie trudnych warunkach, w klasyfikacji generalnej musieliśmy uznać wyższość zawodników w pojazdach UTV - gratuluję, ponieważ zaprezentowali bardzo szybką jazdę - przekazał Hołowczyc.

W T1 za Hołowczycem uplasowali się Miroslav Zapletal i Marek Sykora (Hummer H3) oraz Marek Janaszkiewicz i Agnieszka Janaszkiewicz (Mitsubishi L200).

Wśród zawodników walczących w Mistrzostwach Polski w Rajdach Baja najlepszy był Maciej Giemza na motocyklu Husqvarna FR450 Rally. Za sobą zostawił Tomasza Witkowicza (KTM 450 EXC) oraz Bartłomieja Tabina (Husquvarna Rally Factory Replica)

Klasyfikację Pucharu Polski w Rajdach Terenowych wygrała załoga Karol Lenkiewicz/Tomasz Janik (Can-Am Maverick X3), a runda pucharu Dacia Duster Motrio Cup padła łupem Jacka Woszuka i Wojciecha Jermakowa. W DDCM obsadę podium skompletowali Maciej Grabowski i Adam Binięda oraz Bartłomiej Wajzer i Patryk Sudoł.