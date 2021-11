Małuszyńscy zwyciężają w Drawskim Dniu Niepodległości

Zwycięstwem Michała i Julity Małuszyńskich zakończyła się ostatnia runda tegorocznych Rajdowych Mistrzostw Polski Samochodów Terenowych. Załoga Mini John Cooper Works Rally bezbłędnie pokonała trasę wszystkich odcinków specjalnych prezentując bardzo solidne tempo podczas zmieniających się warunków wynikających z rozjeżdżenia trasy. W Drawskim Dniu Niepodległości 2021 Małuszyńscy wystartowali nową ewolucją samochodu i bardzo szybko zaczęli wykorzystywać potencjał tej rajdówki. Dzięki punktom zdobytym w Drawsku Pomorskim awansowali na trzecie miejsce w końcowej klasyfikacji sezonu 2021. Małuszyńscy zwyciężyli także w grupie T1. Otrzymali również Puchar dla najszybszej załogi w rajdzie od Komendanta CSWL Drawsko i Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawsko.

Krzysztof Hołowczyc z Łukaszem Kurzeją dyktowali znakomite tempo od samego początku rywalizacji. Zdobywcy Pucharu Europy FIA w Rajdach Terenowych Baja doskonale czuli się na trasie wytyczonej na poligonie w Drawsku Pomorskim i zwyciężyli na dwóch odcinkach specjalnych. Niestety podczas finałowej próby uszkodzeniu uległo zawieszenie w ich BMW X3 CC przez co spadli na drugą pozycję w zawodach. Hołowczyc nie krył jednak zadowolenia, że pomimo tak poważnej usterki w ogóle udało im się ukończyć ten rajd. Na mecie Hołowczyc z Kurzeja stracili do małżeństwa Małuszyńskich dwadzieścia sekund.

Na trzeciej pozycji na mecie zameldował się Miroslav Zapletal i Marek Sykora. Załoga powracająca do Hummera H3 od początku utrzymywała bardzo wysokie tempo, a różnice na poszczególnych próbach były minimalne. Czesi wygrali także kończący rajd trzeci odcinek specjalny. Do zwycięzców Drawskiego Dnia niepodległości 2021 „Zostań Żołnierzem Wojska Polskiego” stracili 38,7 sekundy.

Najszybszą załogą w grupie T2 okazali się Piotr Borys i Michał Goleniewski . W T4 National zwyciężyli Robert i Ernest Góreccy, a w grupie TH Sławomir Jabłoński i Rafał Jędrys. W klasyfikacji sponsorskiej na najwyższym stopniu podium znalazły się ex-aequo NAC Rally Team i Hołowczyc Racing. Klasyfikacje Zespołów Producenckich wygrał Polaris Polska Racing Team.W Pucharze Dacia Duster Motrio Cup na pierwszym miejscu na mecie zameldowali się Dominik Jazic i Krzysztof Kruszewski.

W Mistrzostwach Polski w Rajdach Baja wśród motocyklistów zwyciężyła Joanna Modrzewska. W grupie Q4 wygrał Adam Krysiak, a w klasyfikacji klubowej Stowarzyszenie M-FOR SPORT. W klasyfikacji sponsorskiej także dwa zespoły znalazły się ex-aequo na pierwszej pozycji: NAC Rally Team i Polaris Polska Racing Team 1. W Pucharze Polski w Rajdach Baja najszybszym motocyklistą okazał się Robert Przybyłowski. W grupie Q2 wygrał Łukasz Pacud, a Q4 Mikołaj Krysik. W klasyfikacji generalnej a także w grupie SSV Rajdowego Pucharu Polski Samochodów Terenowych zwyciężył Arkadiusz Nadolny i Filip Gołka. Grupa S2 to zwycięstwo Roberta Kucharczyka i Krzysztofa Krupy.

W Baja Poland Series w grupie Limited najlepsi okazali się Adam Biliński i Kamil Nowak, a w grupie Open Tomasz i Joel Gołka. Adam Kuś i Marcin Pasek zakończyli swój występ w Drawskim Dniu Niepodległości zwycięstwem w grupie SSV.

- Startowaliśmy nowym samochodem i mieliśmy naprawdę dużą frajdę z rywalizacji. Auto jest dużo szybsze, ma zdecydowanie lepsze zawieszenie i bardziej słuchało mnie podczas tych dwóch dni rywalizacji. Trzeci przejazd odcinka specjalnego był bardzo ciężki i dziurawy. Nasza przewaga nad Miroslavem Zapletalem wynosiła 50 sekund i stwierdziliśmy, że nie ma co jej powiększać, a lepiej będzie nawet stracić kilka sekund ale znaleźć się na mecie tego trudnego rajdu. Cel zrealizowaliśmy, choć pierwsze miejsce to trochę prezent, bo samochód Krzysztof Hołowczyca uległ awarii tuż przed metą finałowej próby. Cieszymy się, ze udało mu się ukończyć rajd i oboje jesteśmy na podium. Bardzo cieszymy się z naszego zwycięstwa - powiedział Michał Małuszyński.

- Na ostatnim odcinku specjalnym mieliśmy problemy z prawym przednim kołem. Zaczęło coraz gorzej pracować, a finalnie coś się urwało. Musieliśmy bardzo zwolnić, żeby w ogóle dojechać do mety. Trudno powiedzieć co się dokładnie stało, ważne jednak że jesteśmy na mecie, a zdobyte punkty pozwoliły nam zdobyć tytuł mistrzów Polski w tym roku. Cieszę się również z postawy Michała i Julity. Pojechali świetny rajd, a na koniec sezonu znaleźli się na trzecim miejscu w mistrzostwach Polski. To duże wydarzenie dla naszego zespołu. Rajd był świetny. Walczyliśmy na bardzo szybkich odcinkach specjalnych w niesamowitej atmosferze. To dla nas w ogóle bardzo udany rok. Zdobyliśmy tytuł mistrzów Polski, zdobyliśmy także Puchar Europy i trzecie miejsce w Pucharze Świata. Najbardziej jednak cieszy mnie tempo, które mamy wspólnie z Łukaszem. Wygrywamy ze światową czołówką, a to bardzo cieszy - przekazał Krzysztof Hołowczyc.

- Jestem bardzo zadowolony z naszego występu w bardzo dobrej stawce. Myślę, że jest super. Trasa była bardzo szybka, ale było też sporo dziur. Było jednak bardzo dobrze. W Drawsku startowaliśmy Hummerem. Ostatni raz jechałem tym samochodem rok temu, jednak przed rajdem na Węgrzech sprzedaliśmy rajdowego Forda i jedyną opcja był start za kierownicą mojego kochanego Hummera. Cieszymy się z tego występu i z faktu, ze udało się ten rajd zorganizować - mówił Miroslav Zapletal.