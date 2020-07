Mistrzowski status Dacia Duster Cup

Trzy lata doświadczeń pokazały, że projekt markowego pucharu odnosi sukcesy sportowe i jest doskonałą promocją dla modelu Duster. Ten kompaktowy SUV, będący liderem w swoim segmencie wśród klientów indywidualnych, już w wersji seryjnej okazuje się wytrzymałym pojazdem o świetnych właściwościach terenowych. Jego rajdowa wersja, która od tego roku jest klasyfikowana w grupie T2, swoimi wynikami udowadnia wysoką konkurencyjność wśród rajdowych aut.

Puchar Dacii Duster będzie w tym roku kontynuowany przy współpracy z nowym sponsorem tytularnym – marką Motrio, wchodzącą w skład Grupy Renault. Czwarty już sezon rywalizacji zostanie rozegrany pod nazwą Dacia Duster Motrio Cup (DDMC).

Najważniejszą nowością w tym sezonie będzie podniesienie rangi cyklu z Pucharu do Mistrzostw Polski. Kierowcy Dacii Duster będą klasyfikowani także w Mistrzostwach Narodowych i Mistrzostwach Europy Centralnej Cross Country (FIA CEZ). Starty w tegorocznym cyklu zapowiedzieli uczestnicy znani już z poprzednich lat, jak i nowi zainteresowani. Dacia i Hołowczyc Racing – Partner techniczny DDMC – liczą, że na odcinkach specjalnych będzie startowała tak liczna obsada, jak w latach poprzednich. Doświadczony zespół z wieloma sukcesami na koncie zagwarantuje zawodnikom atrakcyjne warunki startów: rozsądny koszt samochodu w pełni przygotowanego do startów, profesjonalny serwis, mobilny magazyn części zamiennych oraz miasteczko serwisowe i catering.

- Ten projekt dobrze wpisał się w krajobraz polskich rajdów terenowych i jest też świetnie postrzegany na świecie – mówi Krzysztof Hołowczyc, ambasador Dacia Duster Motrio Cup. – Nasi zawodnicy wystartowali w wielu uznanych zagranicznych imprezach, nie tylko wzbudzając szczere zainteresowanie, ale także odnosząc konkretne sukcesy w swojej klasie. Nowoczesna formuła DDMC zainteresowała nawet światowe władze rajdów terenowych. Na początku lutego zaprezentowaliśmy nasz projekt na forum Komisji Rajdów Cross-Country FIA w Genewie, co zaowocowało rekomendacją komisji do organizowania podobnych cyklów w innych państwach. Szczególnie podkreślano relatywnie niskie koszty udziału oraz walory proekologiczne (niska emisja CO2 i hałasu). Rok 2020 jest dla nas przełomowy, gdyż przenosimy cykl z Rajdowego Pucharu Polski do Rajdowych Mistrzostw Polski Samochodów Terenowych, co znacznie podnosi prestiż cyklu i umożliwia naszym zawodnikom walkę o tytuły Mistrzów Polski zarówno w pucharze DDMC, jak i w grupie T2, gdyż w zeszłym roku oba modele Dustera uzyskały homologację PZM w grupie T2. Szczególne słowa uznania kieruję do wszystkich, którzy przyczynili się do organizacji rajdów, a także do kierownictwa Renault Polska, które wykazało prawdziwie sportową determinację, żebyśmy mogli kontynuować nasz projekt. Będę mocno trzymał za wszystkich uczestników Dacia Duster Motrio Cup 2020!

Obecny sezon, mimo opóźnionego startu, zapowiada się bardzo ciekawie. Organizatorzy cyklu zaplanowali pięć rund: trzy edycje w Polsce i dwie na Węgrzech, czyli o jeden rajd więcej niż w Rajdowych Mistrzostwach Polski Samochodów Terenowych. Rajd Baja Poland – runda Pucharu Świata, flagowa impreza w polskim motorsporcie – będzie punktowana podwójnie.

Sezon Dacia Duster Motrio Cup 2020 rozpocznie Baja Szczecinek. Ten rajd, zaplanowany na termin 24-25 lipca, będzie jedną z pierwszych imprez w Europie, otwartą dla wszystkich zawodników z Unii Europejskiej. Baja Szczecinek będzie kompaktowym rajdem, z dwoma dniami ścigania na 5 oesach. Całkowita długość trasy wyniesie 440 km, z czego 212 km to odcinki z pomiarem czasu. Baja Szczecinek będzie rundą: Mistrzostw Polski, Czech i Węgier, a także Mistrzostw FIA-CEZ Cross Country.

Nagrodą główną dla zwycięskiej załogi rocznego cyklu DDMC 2020 będzie samochód Dacia Duster, a na zwycięzców poszczególnych rund będą czekać nagrody finansowe: I miejsce 3000 zł, II miejsce 2000 zł i III miejsce 1000 zł. W ciągu sezonu zostanie rozegranych pięć rajdów, w których łączna długość odcinków specjalnych będzie miała około 1500 km. Uczestnicy Dacia Duster Motrio Cup 2020 będą klasyfikowani także w Rajdowych Mistrzostwach Polski Samochodów Terenowych w Grupie T2 oraz FIA CEZ Cross Country oraz Pucharze Świata FIA Cross Country (Szczecin).

Harmonogram Dacia Duster Motrio Cup 2020 (3 rundy w Polsce i 2 na Węgrzech):

1. Baja Szczecinek 24-25 lipca 2020

2. Baja Poland 3-6 września 2020

3. Baja Nyirl1 (HU) 25-27 września 2020

4. Wysoka Grzęda Baja 9-11 października 2020

5. Raid of Champions (HU) 13-15 listopada 2020

informacja prasowa