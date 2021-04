Mówią po Baja Drawsko

Krzysztof Hołowczyc: - Udało nam się utrzymać dobrą prędkość i przewagę którą uzyskaliśmy podczas pierwszego przejazdu odcinka specjalnego na poligonie w Drawsku Pomorskim kontrolowaliśmy do końca. Jeżeli jest możliwość to trzeba wygrywać takie rajdy, a w naszym przypadku wszystko poszło zgodnie z planem. Bardzo dobrze pojechali Miroslav Zapletal i Michał Małuszyński. Stoczyli bardzo ciężki bój i niezwykle cieszymy się z naszego zespołowego wyniku – pierwszego i trzeciego miejsca w klasyfikacji generalnej. Dziękuję organizatorom za świetnie przygotowany rajd, zwłaszcza w tak trudnych czasach.

Michał Małuszyński: - Czujemy się bardzo dobrze. Nasze tempo było bardzo dobre i śmiem twierdzić, że był to nasz najlepszy występ. Mam nadzieję, że będzie to dla nas bardzo dobry sezon. Mamy coraz większy team i podczas tego Rajdu dwa samochody stanęły na podium klasyfikacji generalnej – Krzysztof z Łukaszem na pierwszym, a my na trzecim. To niewątpliwy sukces zespołu Wysokiej Grzędy. Z niecierpliwością i dużymi nadziejami czekamy na kolejne występy.

Maciej Giemza: - Na pierwszym odcinku specjalnym miałem sporo przygód, jednak już drugi przejazd poligonu w Drawsku Pomorskim poszedł mi bardzo dobrze i znacząco zwiększyłem tempo z czego jestem bardzo zadowolony. Przede wszystkim cieszę się z tego, że nie odczuwam już skutków kontuzji odniesionej podczas tegorocznego rajdu Dakar. Mam ogromny szacunek dla organizatorów za bardzo sprawnie przeprowadzone zawody. Miałem ogromną radość z jazdy i w bardzo pozytywnym nastroju opuszczam Drawsko Pomorskie.

Czytaj również: Hołowczyc i Kurzeja wygrywają w Drawsku