Ostatecznie o klasyfikacji decydowały miejsca na poszczególnych oesach. Zwycięzcą pierwszej rundy DDMC została załoga Maciej Grabowski/Adam Binięda. Na drugim miejscu zostali sklasyfikowani Wojciech Musiał/Daniel Siatkowski. Trzecie miejsce to Tadeusz Rzeżuchowski/Wojciech Jermakow. Wszystkie załogi z podium podkreślały, że cały rajd jechały równo i bez większych przygód. Nie było kapci, zakopań czy poważnych pomyłek nawigacyjnych. To pokazuje jak wyrównana jest walka w Pucharze Dacii.

Zwycięzca Maciej Grabowski już nie może doczekać się kolejnej rundy: - Kapitalny rajd. Doszliśmy z kolegami do fajnego poziomu gdzie zaczynają decydować detale i ścigamy się na sekundy. Wynik rajdu to niezły kosmos. Szkoda, że kolejny rajd dopiero w czerwcu, będziemy czekali niecierpliwie bo wszyscy mają duży głód jazdy.”

Czwarte miejsce to debiutujący w Dacii jako załoga Andrzej Kalitowicz/Pascal Brodnicki, którzy zmagali się z kłopotami technicznymi. Na piątym sklasyfikowani zostali kolejni debiutanci - Dominik Jazic i Krzysztof Kuszewski, którzy od początku narzucili wysokie tempo i długo utrzymywali się na pozycji liderów. Jednak z powodu awarii auta spadli na piątą pozycję. Mety nie osiągnęło rajdowe małżeństwo Mariusz i Sabina Pietrzyccy.

Po raz kolejny okazało się, że przygotowane przez Hołowczyc Racing Dustery, to mocne konstrukcje, które idealnie nadają się do rajdów cross-country. Pucharowi zawodnicy nawiązywali walkę z mocniejszymi autami w grupie T2, a Grabowski/Binięda stanęli w tej klasyfikacji na najniższym stopniu podium. Kolejna runda Dacia Duster Motrio Cup to czerwcowy rajd Baja Borne Sulinowo.

