Fundacja Baja Poland wykonała ogrom pracy, przygotowując zawody, które po przerwie wracają na mapę mistrzostw Polski. Żagań jest znany z bardzo malowniczych terenów, które dają możliwość zaplanowania zróżnicowanej i trudnej technicznie trasy. To miejsce bardzo przyjazne dla motorsportu, dzięki czemu wspólnie z lokalnymi władzami, Siłami Zbrojnymi RP i pozostałymi partnerami można planować i realizować bardzo ambitne przedsięwzięcia.

- Zapraszam wszystkich do Żagania na rajd terenowy Wysoka Grzęda Baja Żagań. Po wielu latach na ulice naszego miasta powrócą zawody rangi Mistrzostw Polski, ryk silników pojazdów terenowych, możliwość obejrzenia licznych rajdowych zespołów z całej Polski oraz Europy. Przez kilka dni gościć będziemy pod żagańskim niebem najlepszych rajdowych zawodników. Dumny jestem z powrotu naszego miasta na rajdową mapę Polski! - mówi Andrzej Katarzyniec, Burmistrz Miasta Żagań.

Ponad 300 kilometrów rajdowych tras

Wysoka Grzęda Baja Żagań to czwarty rajd organizowany przez Fundację Baja Poland w tym roku. Podobnie jak rozegrane wcześniej Wysoka Grzęda Baja Drawsko Pomorskie, Baja Wysoka Grzęda i Wysoka Grzęda Baja Poland także ostatnim w tym sezonie rajdem liczącym ponad 300 kilometrów odcinków specjalnych!

Jest to możliwe dzięki wyśmienitej współpracy Fundacji Baja Poland z Siłami Zbrojnymi RP, a w szczególności z 11 Lubuską Dywizją Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III Sobieskiego i Stowarzyszeniem Korpusu Wojskowej Służby Finansowej 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. Warto podkreślić także duże wsparcie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Żaganiu i Lasów Państwowych.

- Czujemy niesamowitą energię od ludzi, którzy tak jak my mają ogromną pasję. Wierzymy, że wspólnie z naszymi nieocenionymi partnerami Fermą Wysoka Grzęda i Columna Medica, oraz Siłami Zbrojnymi RP, tworzymy coś niepowtarzalnego – podkreśla Sławomir Wasiak, Prezes Fundacji Baja Poland.

Udział w Wysoka Grzęda Baja Żagań zapowiadają czołowi zawodnicy walczący w tegorocznych mistrzostwach, a Fundacja Baja Poland otrzymuje już zgłoszenia zarówno od polskich, jak i zagranicznych załóg. Baza zawodów będzie zlokalizowana na terenie Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu.

- Zapraszam wszystkich 22 października na plac Słowiański, gdzie zaprezentują się wszyscy zawodnicy biorący udział w mistrzostwach. Rajd odbędzie się na poligonach w Żaganiu i Świętoszowie, gdzie warto dopingować walczące z trudnościami terenu załogi. Do zobaczenia na Wysoka Grzęda Baja Żagań 2021- dodaje Burmistrza Miasta Żagań.

Dwa dni walki na poligonie

Ceremonia startu honorowego Wysoka Grzęda Baja Żagań odbędzie się w piątek 22 października o godzinie 13.30. Zawodnicy rozpoczną rywalizację od walki na liczącym 82 kilometry odcinku specjalnym „OS 1 - Puchar Dowódcy Dywizji”. W sobotę (23 października) załogi czeka dwukrotny przejazd próby „Żagań-Świętoszów”. Odcinek ten liczy 110 kilometrów i to na jego mecie rozstrzygną się losy zwycięzców i pokonanych w rajdzie. Ceremonia rozdania nagród zaplanowana jest na godzinę 20.00.

- Cieszymy się z powrotu mistrzostw Polski do Żagania. Panuje tutaj niesamowita atmosfera i wierzę, że wspólnie przygotowaliśmy bardzo ciekawy Rajd. Nie ukrywam, że liczymy na ciekawą i zaciętą rywalizację między zawodnikami - mówi Marcin Fiejdasz, dyrektor rajdu.

- Tutejsze odcinki specjalne należą do naprawdę trudnych, dzięki czemu Wysoka Grzęda Baja Żagań będzie przepięknym i godnym zakończeniem tego bardzo wymagającego i ciekawego sezonu. Współpraca z gospodarzami tego terenu układa się bardzo dobrze i mam nadzieję, że Żagań na stałe dołączy do gospodarzy mistrzostw Polski. Do zobaczenia w Żaganiu - dodaje dyrektor rajdu.

Na zakończenie sezonu organizatorzy spodziewają się licznej obsady mistrzostw i pucharów Polski oraz Czech w sporcie samochodowym i motocyklowych. Wszystkich startujących w rajdzie poznamy 19 października.

Skrócony program Wysoka Grzęda Baja Żagań 2021

Piątek, 22 października

13:30: Start rajdu Plac Słowiański w Żaganiu

14:20: OS-1 Puchar Dowódcy Dywizji - 82,0 km Poligon Żagań

16:30: Meta 1 Etapu rajdu Park Serwisowy - Muzeum Obozów Jenieckich

Sobota, 23 października

07.30: Start 2 Etapu Rajdu Park Serwisowy - Muzeum Obozów Jenieckich

07:55: OS-2 Żagań-Świętoszów, 110 km Poligon Żagań-Świętoszów

13:20: OS-3 Żagań-Świętoszów, 110 km Poligon Żagań-Świętoszów

16:30: Meta rajdu Park Serwisowy - Muzeum Obozów Jenieckich

20:00: Ceremonia rozdania nagród Park Serwisowy - Muzeum Obozów Jenieckich

