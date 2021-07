Rajd Małopolski zostanie rozegrany w dniach 30-31 lipca na terenach Makowa Podhalańskiego, Suchej Beskidzkiej, Zawoi i okolicy.

47 załóg widnieje zgłoszonych w cyklu RSMŚl. W rajdzie pojedzie pełna pierwsza dziesiątka klasyfikacji sezonowej, na czele z liderami, duetem Piotrowski/Mroszczyk w Renault Clio Sport. Pozycje liderów z pewnością próbować będą zdobyć m.in. duety Stańdo/Gurdziołek (Renault Clio Sport), Świder/Borycki (Honda Civic EK4), Hawro/Kolaczek czy Ciombor/Miklaszewski (w Hondach Civic). Do rajdu szykują się także Rokita ze Ślęczką oraz Badura z Wołkiem – aktualni mistrzowie i wicemistrzowie klasyfikacji. Łącznie w klasie 1 zgłosiło się dwanaście załóg, w klasie 2 sześć, w OPEN 4WD cztery, a w OPEN 2WD dziesięć. Trzy załogi powalczą w RallyN1 oraz CLASSIC, jedna w Rally4, dwie w RallyN2. W markowym pucharze Peugeot/Citroen sześć zgłoszeń.

Do rywalizacji w cyklu RSPŚ zgłosiły się 54 duety. Siedem z nich pojedzie w klasie GOŚĆ, dziewiętnaście w klasie 3, dziesięć w klasie 2, osiem w klasie 1, dziewięć w Cento, jedna w RWD.

LISTA ZGŁOSZEŃ

W piątek (30.07) odbędzie się ceremonia startu i pierwszy odcinek specjalny, którego start zlokalizowany został na Rynku w Makowie Podhalańskim. Tam czekać będą także dodatkowe atrakcje: profesjonalne symulatory jazdy rajdowej czy wystawa samochodów amerykańskich. Wszystko rozpocznie się o godzinie 18:00. Próba będzie transmitowana na żywo w internecie.

Sobota to dwa odcinki specjalne (z Zawoi Przysłop przez Bielasy do Grzechyni i z Grzechyni przez Carchlę do Suchej Beskidzkiej). Strefa serwisowa wraz z symulatorami i zlotem foodtrucków zlokalizowana będzie na placu targowym w Suchej Beskidzkiej, przez cały dzień. Pierwsze załogi zaczną zjeżdżać na metę pod suskim Zamkiem około godziny 16:30, a ceremonia wręczenia pucharów rozpocznie się o 19:30 na zamkowym dziedzińcu.

Organizatorem Valvoline Rajdu Małopolski jest Automobilklub Śląski, a promotorem firma GB Promotion.

Harmonogram czasowy Valvoline Rajdu Małopolski 2021

30.07

19:30 – Start Honorowy, Maków Podhalański – Rynek

19:35 – OSS 1 – Maków Podhalański (2,42 km)

31.07

09:00 – Serwis A, Plac Targowy Sucha Beskidzka

09:43 – OS 2 – Przysłop (3,2 km)

09:58 – OS 3 – Sucha Beskidzka (3,0 km)

11:58 – Serwis B, Plac Targowy Sucha Beskidzka

12:56 – OS 4 – Przysłop (3,2 km)

13:11 – OS 5 – Sucha Beskidzka (3,0 km)

15:11 – Serwis C, Plac Targowy Sucha Beskidzka

16:09 – OS 6 – Przysłop (3,2 km)

16:24 – OS 7 – Sucha Beskidzka (3,0 km)

16:36 – Meta rajdu, Zamek Suski

informacja prasowa