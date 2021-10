105 załóg zgłoszonych do 66. Rajdu Wisły

Najwięcej, bo 46 załóg, zgłosiło się do Rajdowego Samochodowego Pucharu Śląska, 42 ekipy znajdują się na liście Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Śląska, natomiast 17 załóg wystartuje klasycznymi samochodami w ramach MOTUL Historycznych Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski.

To już 66. edycja jednego z najstarszych rajdów w Polsce, który po rocznej przerwie, spowodowanej pandemią koronawirusa, wraca do kalendarza sportów motorowych. Rywalizacja na trudnych górskich trasach zawsze dostarcza wielu emocji i nic dziwnego, że „Wisła” jest jednym z najbardziej ulubionych rajdów w naszym kraju. Uczestników tegorocznego rajdu czekają dwa dni rywalizacji, na którą złoży się 7 odcinków specjalnych w Wiśle, Istebnej, Milówce i Rajczy. Załogi zgłoszone do MOTUL HRSMP i RSMŚl będą miały do pokonania 51,33 km, a zawodnicy RSPŚl 24,6 km odcinków specjalnych, natomiast cała trasa liczy 258,22 km. Start i metę zlokalizowano na placu Hoffa w Wiśle, a baza rajdu będzie się mieścić na terenie Skoczni im. Adama Małysza w Wiśle Malince.

Stan epidemii na terenie Polski spowodował, że jako organizatorzy 66. Rajdu Wisły nie będą organizować stref dla kibiców. Wszystkich obecnych na rajdzie prosimy jednak o przestrzeganie obowiązujących rygorów sanitarnych. Zachęcamy także do śledzenia przebiegu rywalizacji sportowej na stronie internetowej https://rajd-wisly.pl, a także na profilach Rajdu Wisły w mediach społecznościowych.

Lista zgłoszeń HRSMP

Lista zgłoszeń RSMŚl

Lista zgłoszeń RSPŚ

informacja prasowa