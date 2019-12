60 zgłoszeń na finał RSMŚl 2019

45. edycję Cieszyńskiej Barbórki zaplanowano na nadchodzący weekend – 15-16 listopada. W piątek wieczorem, tuż po starcie honorowym na cieszyńskim Wzgórzu Zamkowym, zawodnicy ruszą do widowiskowego oesu Noszak, czyli prologu wytyczonego na terenie Browaru Zamkowego i ulicach Cieszyna. W sobotę rywalizacja przeniesie się na wymagające odcinki specjalne Śląska Cieszyńskiego. Walka o jak najlepsze czasy rozegra się na dwóch oesach – Radex i VAG-Expert. Każdy z nich będzie przejeżdżany trzykrotnie, zanim załogi udadzą się na ceremonię mety na cieszyńskim rynku.

Trzy pierwsze numery na liście zgłoszeń do tegorocznej edycji Rajdu Cieszyńska Barbórka otrzymały trzy czołowe załogi punktacji mistrzostw Śląska: Łukasz Godula i Daniel Nowak (nr 1), Adam Sroka i Krystian Woźniak (nr 2) oraz Maciej Sordyl i Krystian Korzeniowski (nr 3). Wszystkie trzy załogi będą się ścigać Hondami Civic VTi. Te trzy duety powalczą na trasach „Cieszynki” o tytuł mistrzów Śląska w klasyfikacji generalnej.

Oprócz emocji związanych z rywalizacją o tytuły, atrakcją dla kibiców będą występy zawodników znanych z tras RSMP. Hyundaia i20 R5 – samochód najwyższej klasy dopuszczonej do startów w Polsce, w Cieszynie zaprezentują Łukasz Byśkiniewicz i Zbigniew Cieślar. Maciej Lubiak ponownie uległ swojej słabości do odcinków na Śląsku Cieszyńskim i razem Michałem Trelą wystartuje Peugeotem 208 R2. Finał mistrzostw Śląska będzie także okazją do powrotu na rajdowe trasy dla Tomasza Gryca. Jednak tym razem kierowca z Warszawy nie pojedzie „ośką” lecz samochodem z napędem 4×4 (Subaru Impreza), w którym pilotować go będzie Michał Kuśnierz.

Na liście zgłoszeń są także zawodnicy mający na swoim koncie triumfy w „Cieszynce”. Ubiegłoroczni zwycięzcy – Szymon Żarłok i Krzysztof Pietruszka pojadą Oplem Adamem, którym w tym roku rywalizowali w czeskiej odsłonie pucharu Adama. Z kolei Jakub Lesiak i Łukasz Biernot zaprezentują mocne, tylnonapędowe BMW M3. Kamil Bolek i Marcin Gaś ponownie wystartują Peugeotem 208 R2.

Na liście zgłoszeń do Cieszyńskiej Barbórki coś dla siebie znajdą również miłośnicy klasycznej motoryzacji. Grzegorz Olchawski z Szymonem Marciniakiem ruszą na oesy tego rajdu w zjawiskowym Audi Quattro. Będą także inni zawodnicy znani ze startów w Motul HRSMP.

Łącznie do finałowej rundy mistrzostw Śląska zgłosiło się 60 załóg. 32 w ramach klas okręgowych, a 28 to duety zaliczane do klas Gość 2WD i Gość 4WD.

Lista Zgłoszeń Rajdu Cieszyńska Barbórka 2019 – 6. rundy RSMŚL 2019

informacja prasowa