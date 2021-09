Jak oświadczył Andrzej Szkuta, dyrektor 66. Rajdu Wisły: - Na podjęcie tej trudnej decyzji wpływ miało kilka czynników, które skumulowały się w ostatnim czasie: przede wszystkim niedyspozycja zdrowotna dyrektora rajdu, który w poniedziałek 13 września trafił do szpitala. Nie bez znaczenia jest również fakt, że po sobotnim tragicznym wypadku podczas Rajdu Śląska część sędziów, którzy wcześniej deklarowali pomoc przy zabezpieczeniu 66. Rajdu Wisły, zrezygnowała.

- Jakby tego było mało, 14 września ukazała się informacja o przyspieszonym remoncie 700-metrowego odcinka drogi 943, który dla trasy dojazdowej rajdu miał fundamentalne znaczenie. Rozpoczęcie remontu wymusza na nas opracowanie nowej trasy dojazdowej, a także nowych harmonogramów i nowej książki drogowej, co w czasie zaledwie kilku dni, które pozostały do planowanego wcześniej terminu rajdu, nie jest możliwe do zrealizowania. Dla nas wszystkich jest to bardzo niekomfortowa sytuacja, jednak mamy wielką nadzieję, że wspólnym wysiłkiem uda nam się stanąć na wysokości zadania i zorganizować 66. Rajd Wisły w nowym terminie.

Przypomnijmy, że tegoroczny Rajd Wisły jest rundą Historycznych Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski (HRSMP), Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Śląska (RSMŚl) oraz Rajdowego Samochodowego Pucharu Śląska (RSPŚl).

informacja prasowa