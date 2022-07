Blisko 100 załóg w Valvoline Rajdzie Małopolski

Zawody, których trasy wytyczone są m.in. po drogach Makowa Podhalańskiego, Suchej Beskidzkiej, Zawoi czy Stryszowa zgromadzą na starcie blisko 100 załóg!

Zgłoszenia dzielą się odpowiednio na 50 w rajdzie okręgowym (cykle RMP oraz RSMŚl) i 44 w Super KJS (cykl RSPŚ). Listę rajdu okręgowego otwierają liderzy mistrzostw Śląska, Maciej Hawro i Wojciech Kolaczek (Honda Civic), za którymi ustawiono Krzysztofa Stańdo z Dariuszem Gurdziołkiem (Renault Clio II Sport) oraz Marcina Gluzę z Kamilą Klaczańską (Honda Civic). Kolejne pozycje to duety Pogorzelski/Grzesik (Citroen C2), Kawalec/Krzyżowski (Peugeot 208 GTI RallyN), Mrozek/Wolski (Renault Clio II Sport), Bronikowski/Tkacz (Renault Clio II Sport), Pasterak/Gładysz (Honda Civic Type-R). Dalsze pozycje to napędzane na cztery koła samochody klasy OPEN 1, wśród których są m.in. znane z mistrzostw Polski samochody Rally2, Volkswagen Polo GTI duetu Poloński/Sitek czy Citroen DS3 załogi Temple/Temple.

Najliczniejsza klasa to OPEN 2, w której m.in. mocne samochody napędzane na przód: Peugeoty 208 Rally4 czy Fordy Fiesta Rally4. Nie zabraknie także legendarnych samochodów w klasie CLASSIC, wśród nich Ford Fierra Cosworth 4×4 duetu Suder/Kowalik (aktualnych mistrzów Polski w rajdach historycznych), Audi Quattro załogi Olchawski/Zapart czy Renault Megane Maxi Kuli i Tichanowicza.

Lista zgłoszeń RO

Lista zgłoszeń SKJS

Zawody rozpocznie piątkowy odcinek specjalny LURKA Maków Podhalański o godzinie 18:35 (Rynek w Makowie Podhalańskim), następnie załogi pokonają OS 2 Stryszów i ponownie wrócą do Makowa Podhalańskiego. Na sobotę zaplanowano próby OS 4/6/8 Kryterium o Puchar Wójta gminy Stryszów oraz OS 5/7 Sucha Beskidzka, który na koniec zostanie rozegrany jako dodatkowo punktowany TerazDopłata.pl Power Stage. Park serwisowy zlokalizowano na Placu Targowym w Suchej Beskidzkiej, przegrupowanie pod budynkiem ODK w Stryszawie, a metę wraz z koncertem, symulatorami i atrakcjami dla dzieci w okolicach estrady Makowianka w Makowie Podhalańskim.

- Szanowni Państwo! Niebawem na drogach naszego powiatu pojawią się załogi startujące w Valvoline Rajdzie Małopolski. Po ubiegłorocznej, pierwszej edycji tej samochodowej imprezy jej organizator Automobilklub Śląski i wspierający go GB Promotion postanowili wrócić na Podbabiogórze i ponownie tu wyznaczyć rajdowe trasy. Nie ma się czemu dziwić, bo powiat suski to jedna z najpiękniejszych krajobrazowo części Beskidów. Docenią to zapewne wszyscy uczestnicy rajdu, jak i miłośnicy sportów motorowych, którzy przybędą do nas z całego kraju. Już dziś życzę kierowcom emocjonującej i bezkolizyjnej rywalizacji, a wszystkim kibicom wspaniałego rajdowego widowiska - powiedział Starosta Suski, Józef Bałos.

- Jest mi niezmiernie miło, że tegoroczna edycja Valvoline Rajd Małopolski zawita także do powiatu wadowickiego. Choć trasa w naszym regionie wieść będzie jedynie przez malowniczy teren gminy Stryszów, korzystając z okazji chciałbym zachęcić do odwiedzenia innych miejsc w naszym powiecie. Stolicą powiatu są Wadowice, miejsce urodzin Jana Pawła II. Rodzinna ziemia Karola Wojtyły przyciąga rzesze turystów pragnących przejść szlakiem dzieciństwa i młodości papieża. Perłą na mapie powiatu jest także Kalwaria Zebrzydowska – jedyna na świecie kalwaria wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Powiat wadowicki ma do zaoferowania również inne atrakcje. Na jego terenie znajdują się m.in. liczne zabytki architektury świeckiej oraz ciekawe układy urbanistyczne, np. przepiękny rynek w Lanckoronie. Bez wątpienia jedną z największych atrakcji powiatu jest Jezioro Mucharskie. To niezwykle urokliwe i malownicze miejsce, którego klimat tworzą zapora wraz z otaczającymi ją górami oraz pięknie zachowaną przyrodą. Osoby preferujące turystykę aktywną znajdą w naszym powiecie liczne szlaki turystyczne oraz sieć ścieżek rowerowych. Nie będą się nudzić także pasjonaci kajakarstwa, jazdy konnej, wędkarze, grzybiarze, czy np. miłośnicy rodzinnych parków rozrywki (w Inwałdzie znajduje się jeden z największych tego typu obiektów w Polsce). Nie można zapomnieć o bazie noclegowej. Ta, obok hoteli, jest oparta o znakomicie rozwijające się gospodarstwa agroturystyczne. Podsumowując – piękna przyroda, różnorodna architektura oraz szeroki wachlarz propozycji turystycznych wraz z rozwiniętą bazą noclegową sprawiają, że powiat wadowicki to region, w którym warto zaplanować urlop. Czekamy na Państwa o każdej porze roku. Kończąc, wszystkim załogom Valvoline Rajd Małopolski 2022 życzę emocji sportowych na najwyższym poziomie a kibicom niezapomnianych przeżyć - dodał Starosta Wadowicki, Eugeniusz Kurdas.

- Wielkimi krokami zbliża się druga edycja Valvoline Rajdu Małopolski, który w tym roku rozegrany zostanie także na terenie Zawoi w ramach Rajdowych Mistrzostw Południa, Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Śląska oraz Rajdowego Samochodowego Pucharu Śląska. Organizatorzy szykują emocjonujące widowisko dla kibiców oraz wiele dodatkowych atrakcji, które sukcesywnie będą prezentowane. Zapraszamy zatem Państwa do Zawoi - jednej z najpiękniejszych miejscowości turystycznych południowej Polski. Właśnie tu, w Zawoi u stóp Babiej Góry - Królowej Beskidów czekają na Państwa urokliwe zakątki i bajeczne krajobrazy, przepyszna kuchnia serwowana w regionalnych karczmach i niepowtarzalny folklor babiogórski. Zawoja to również zabytki architektury Drewnianej i bogata infrastruktura turystyczna. W Zawoi można aktywnie spędzić czas spacerując po szlakach turystycznych, ścieżkach edukacyjnych, jeżdżąc konno czy na rowerze. Zawoja dysponuje funkcjonalnym i różnorodnym zapleczem noclegowym. Usługi noclegowe świadczone są w ponad 3000 miejsc noclegowych, w hotelach, pensjonatach i gospodarstwach agroturystycznych. Jeszcze raz gorąco zachęcany do odwiedzenia naszej pięknej miejscowości. Spotkacie się tutaj Państwo z życzliwością i gościnnością naszych mieszkańców - przekazał Wójt Gminy Zawoja, Marcin Pająk.

- Na ulicach naszej gminy od wielu lat pojawiali się zawodnicy rajdowi, którzy rywalizowali w Rajdzie Żubrów czy Rajdzie Krakowskim. Tym razem obejrzymy zmagania w Valvoline Rajdzie Małopolski, który kandyduje do mistrzostw Polski. Cieszę się, że gminę Budzów odwiedzi z pewnością sporo zawodników, ale też i turystów, którzy skorzystają z naszych pięknych i turystycznych terenów. To promocja dla regionu, ale i także ciekawe wydarzenie. Zachęcam do bezpiecznego kibicowania i życzę wszystkim, by znaleźli się na mecie - powiedział Wójt Gminy Budzów, Jan Najdek.

Sponsorem tytularnym rajdu jest firma Valvoline. Patronat nad rajdem objęli: Starosta Suski Józef Bałos, Starosta Wadowicki Eugeniusz Kurdas, Burmistrz Makowa Podhalańskiego Paweł Sala, Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka Stanisław Lichosyt, Wójt Gminy Zawoja Marcin Pająk, Wójt Gminy Zembrzyce Łukasz Palarski, Wójt Gminy Stryszów Szymon Duman, Wójt Gminy Stryszawa Rafał Lasek oraz Wójt Gminy Budzów Jan Najdek.

Partnerami zawodów są: VD, Powiat Suski, Pochłopień, Akces, LURKA, Blachdom Plus, Firma Budowlana Lichosyt, TerazDopłata.pl, Auto-serwis Jancarz, Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim, FinishA, Ostruszka Ubezpieczenia, Traviata, Żarpłyt, Solparts, BSG Parts, Block Motorsport, Woodica, Aquer, Kolor Plus Studio, Ekoinstal, Wulkan, Honda Kolaczek, RacingShop.pl, Cztery Pliszki, Mosur Warsztat, Electris, Litdrew.pl, Gummi Serwis, Auto Lux, Akces Plast, HyperNET, Pełna Chata, Drogbud Sobaniak i Sużyw.

Patronat medialny objęły redakcje: Motowizja, Motorsport.com, Rallypl.com, Rally and Race, Radiostrada, EVO Magazine, Kronika Beskidzka, Moto Radio, Sucha24.pl, PowiatSuski24.pl, DlaWas.info, suskiDlaWas.info, malopolskaonline.pl, SuchaInfo.pl, Rozmus Photography oraz eWRC-results.com.

Organizatorem Valvoline Rajdu Małopolski jest Automobilklub Śląski, a promotorem firma GB Promotion.

informacja prasowa